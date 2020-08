Mugur Ciuvică a mărturisit, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro, că principalul motiv pentru care a dat la medicină, nu ar fi fost unul ce ținea de vreun mare ideal. Ci doar pentru că „așa a vrut mama”.

„Întrebarea, în general, era, chiar și pe vremea aia că se vedea că nu am mare tragere de inimă, de ce am făcut medicina, dacă nu am profesat? Și răspunsul ăsta era, că a insistat mama.

Mama săraca, cred că așa și-a pus ea în minte, că eu mai am două surori, toți trei am făcut medicina. Surorile mele profesează, sunt plecate demult din țară. A fost o conjunctură și în forma asta. Eu am făcut liceul la Sava, liceu greu, cu matematică, cu alea, cu alea, nu mă omoram eu foarte mult. Pe vremea noastră se dădea treapta aia între a X-a și a XI-a, am învățat ce am învățat eu pentru treapta aia.

După care mi-a intrat în cap și parcă îmi și convenea, că eu dau la medicină, deci nu îmi mai trebuie matematica aia groaznică și toate chestiile alea, la fizică puțin, chimie puțin. Așa că a fost și o oareșice comoditate. Pe cuvânt vă spun, că și de comoditate am dat la medicină. Așa am văzut-o eu, la vârsta respectivă. Decât să mă chinui cu matematica, am zis că mai bine tocesc trei cărți, că așa era pe vremea aia la Medicină, cam așa e și acuma. Era numai de toceală. Eu, în general, am avut memorie bună și nu-mi făceam probleme”, a spus președintele Grupului de Investigații Politice.