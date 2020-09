Moderată de Sorin Faur, emisiunea se va numi ”Contrapuncte” și va fi difuzată în fiecare miercuri, invitați permanenți fiind Dan Andronic și Mirel Curea. Potrivit prezentării, va fi o sinteză de actualitate săptămânală făcută din perspectiva a trei gazetari, oameni cu experiență multă în toate domeniile.

În emisiunea de marți seara a fost dezbătuta și chestiunea începerii școlii, și posibilitatea tot mai mare ca în România, numărul cazurilor de infectări să crească foarte mult. ”Cel mai important subiect al acestei luni, al acestei perioade complicate, începerea școlii”, a spus Sorin Faur.

Dan Andronic, care are trei copii de vârstă școlară a comentat că va fi o perioadă foarte complicată, dar cu toate astea, școala trebuie să înceapă. Editorialistul Evenimentului Zilei a mai spus că lucrurile nu trebuie să fie tranșate în alb și negru, în bine și rău, atunci când vorbim de modul în care autoritățile s-au pregătit pentru acest moment important. ”Este foarte greu de spus dacă s-au pregătit bine sau rău. Trebuie să fim corecți. Nimeni nu știe ce trebuie făcut ca deschiderea școlilor să fie perfectă. Este de fapt o situația, care acolo unde s-a desfășurat a dat rezultate proaste. În Germania, Israel, au apărut focare de infecție și e normal să apară. Ce facem cu elevii în pauze, îi ținem în bănci, nu mai interacționează unii cu alții, mai fac sport, nu mai fac sport, se mai joacă în curte, sunt doar câteva întrebări la care factorii abilitați trebuie să răspundă. Este o generație care va trece prin ceva care chiar nici în timpul războiului nu am experimentat. În timpul războiului, școala a mers mai departe. Acum nu prea mai poate merge mai departe. Ar trebui ceva în plus, dar nimeni nu știe ce trebuie. Nu doar România nu este pregătită, sunt țări avansate care nu sunt pregătite, și am dat și două exemple”, a spus Andronic.

Pentru găsirea unei soluții, a mai spus Andronic este foarte important ca factorii politici să stea la aceeași masă și să discute despre găsirea unor soluții care să ducă la împiedicarea răspândirii acestei pandemii de coronavirus. ”Dacă se va merge pe învățământul online s-ar înjumătăți forța de muncă. Nu poți lăsa un copil singur acasă. Aici nu e vorba de prost sau bine ci ce a de merge într-un fel sau altul înainte. Mi-aș fi dorit ca toți profesorii să fie testați. Școala trebuie să meargă mai departe, cu toate riscurile diminuate la maxim, pentru că vorbim de copii. Toate lucrurile astea din punctul meu de vedere necesitau un dialog, și eu tot spun lucrul ăsta, stând de vorbă cu cei de la PSD și de la PNL. Le spun nu vă iubiți ca frații, dar concurați acolo unde merită să concurați și discutați acolo unde trebuie discutați. Lipsa dialogului te duce în fundătură”, a conchis Andronic.

Din punctul de vedere al lui Mirel Curea, organizarea începerii școlilor a început foarte rău. ”Foarte prost, sau mai bine zis nimic. În afara de faptul că au pasat răspunderea pe părinți, ei trebuie să semneze nu știu ce document, cu riscul de a-mi lua niște înjurături. Părinții să nu se bazeze pe nimeni, să își trimită copii la școală, dar să aibă griji de contactul micuților cu bunicii, cu cei mai în vârstă din familie”.