Doi indivizi au bătut rău un șofer de autobuz după ce au blocat autobuzul în trafic și au intrat peste el. Acesta a cerut ajutor la 112, dar Poliția nu a reușit să intervină potrivit romaniatv.net

Șoferul Companiei de transport public din Sibiu a fost bătut în stația din capătul traseului 10 de doi sibieni de etnie romă pentru că mama lor a fost atenționată să nu mai stea în milocul drumului. Ajutorul cerut de șoferul Tursib la 112 a fost în zadar, acesta fiind bătut de cei doi indivizi care au intrat peste el. Agresorii s-au făcut nevăzuți până la sosirea echipajului de poliție.

„Pe acea stradă sunt ample lucrări la canalizare acum. La un moment dat, o doamnă de etnie romă era pe mijlocul străzii. Oamenii au strigat să se dea la o parte, dar nu cred că femeia a priceput despre ce este vorba. Când am ajuns și eu în dreptul ei i-am strigat să se dea la o parte, să nu fie lovită de autobuz”, descrie Florin Florescu şoferul de autobuz, potrivit turnulsfatului.ro.

Pe motiv că femeia era mama sa un bărbat i-a apărut șoferului Florin Florescu la geam când a oprit în stație care a început să-l înjure și să amenințe.

„M-a scuipat, am închis geamul, apoi a început să dea cu pumnul în geam”, susține șoferul autobuzului.

La plecarea din stație, acesta a văzut că bărbatul care îl amenința s-a urcat la volanul unui microbuz, pornind astfel pe urmele autobuzului Tursib. Pe drumul către capătul traseului și la îndemnul altor călători, șoferul a cerut sprijinul Poliției prin intermediul 112.

„Am pornit către capătul traseului, iar la CEMA, am întors autobuzul, iar ei mi-au blocat pornirea. Din dreapta microbuzului, alături de șofer a mai coborât o persoană, au început să strige să cobor că îmi iau gâtul. Cel din dreapta microbuzului a intrat în cabina mea, căci ușile noastre pot fi deschise și de afară prin apăsarea unui buton, și a început să mă lovească. Îmi dădea cu picioarele în cap”, comentează șoferul Tursib, Florin Florescu firul evenimentelor.

Agresiunea s-a derulat la început și în timp ce șoferul Tursib solicita sprijinul celor de la Poliție prin 112. Redăm mai jos o parte din aceste înregistrări.

Agresorii au dispărut, spune șoferul Tursib, din momentul în care au început să se audă sirenele mașinii de poliție. Pasagerii care au coborât din autobuz nu au mai putut fi abordați de polițiști, fie pentru că între timp au plecat, fie pentru că susțineau că „nu au văzut nimic”.

Bătăușii au fost găsiți mai greu pentru că în autobuzul condus de Florin Florescu nu există camere de supraveghere.

Mai târziu polițiștii l-au dus pe șofer la Serviciul de medicină legală.

„Numitul Florescu Florin prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure. Leziunile pot data din 4 septembrie 2019 și necesită cinci-șase zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, dacă nu survin complicații”, se consemnează în certificatul medico-legal.

„Eu nu mai știu nimic și asta mă deranjează cel mai tare. Am fost dus de Poliție la Medicina Legală, lăsat acolo și de atunci nu mai știu nimic. Am completat un act scris și altceva nu mai știu. Un număr de înregistrare, dacă indivizii au fost prinși… De la domnul director al societății am aflat că cei doi au fost prinși, dar altceva nu mai știu. Când pot o să merg la Poliție să văd ce s-a mai întâmplat cu acel dosar”, a mai adăugat şoferul.

