Turiştii au fost reţinuţi pe aeroport, fie pentru câteva ore, fie pentru câteva zile, până la momentul deportării. Practic, au fost sechestraţi şi supuşi unor tratamente degradante, iar diplomaţia românească a fost indiferentă şi mai apoi neputincioasă în faţa acestor abuzuri.

“Timp de aproape 50 de ore am stat în niște condiții de nedescris, am dormit pe jos, în frig. În prima noapte am avut la dispoziție 4 saltele pentru 15 persoane. Au încercat să ne despartă, femei și bărbați. Am fost martoră atunci când prietena mea a fost fortață și bruscată să părăsească camera în care stăteam pentru a fi dusă la subsol. Aplicau forța de fiecare dată. Eram înmărmurită.

În jurul meu, rând pe rând, au fost persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale, care nu s-au acordat. O femeie a făcut un atac de panică, o altă persoană a leșinat. Singura lor reacție a fost că ne prefacem. A fost trimis târziu un medic, care doar știa să măsoare tensiunea. Pentru soțul meu nu aveau glucometru și nici insulină. Am părăsit aeroportul după 50 de ore, timp în care am fost umiliți, jigniți, sfidați și obligați să așteptăm în condițiile descrise mai sus”.

Este mărturia uneia dintre victime, dar sunt aproape 200 de astfel de mărturii, inclusiv ale unor copii, dintre care cel mai mic în vârstă de cinci ani.

