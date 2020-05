În decembrie 2019 primeam niște informații privind o licitație cu probleme mari. Era vorba din nou despre Raed Arafat, firma Deltamed, fonduri europene. Suma era de câteva sute de milioane de euro. Scriam atunci: „Raed Arafat, secretarul de stat de la Ministerul de Interne, a devenit din nou subiect de știri. Ca urmare a unui control ordonat de noul ministru de Interne, Marcel Vela. Din nou sunt invocate existența unor fraude uriașe în sistemul de achiziții, mai ales în zona SMURD.

Surse din Ministerul de Interne, consultate de evz.ro, au susținut că există informații serioase privind modul în care s-au făcut unele achiziții în domeniul de sănătate. S-au menționat numeroase nereguli, unele vizând modificarea unor caiete de sarcini pentru achiziția unor ambulanțe, dar și despre prețul foarte mare la care sunt achiziționate elicopterele SMURD.

„Vorbim despre multe milioane de euro, despre o încrengătură legislativă pe care a construit-o Arafat și protectorii săi politici pentru a împiedica orice control eficient al cheltuirii banului public. Arafat a devenit stat în stat. Nimeni nu-l poate controla!”, au declarat atunci sursele citate, în exclusivitate pentru evz.ro.

Astăzi, lucrurile par să arate că EvZ a avut dreptate. DNA anchetează o licitație anulată, în valoare de 600 milioane de euro. Suspiciunile vizează faptul că licitația a fost anulată întrucât nu câștigase cine trebuia.

Pe 21 august 2018, IGSU a anunțat oficial că firma WISS a câștigat licitația pentru dotarea pompierilor cu 2.000 de mașini de intervenție, cu apă și spumă. O autospecială costa în jur de 300.000 de euro pe bucată (polonezii urmau să livreze două tipuri), iar valoarea totală a contractului a fost de 603 milioane de euro.

Numai că așa cum spuneam licitația s-a anulat, întrucât polonezilor li s-a spus că prețul din caietul de sarcini era cu TVA. Fie acceptau să scadă 19 la sută, fie se anula licitația.

În cursul zilei de astăzi, pe blogul jurnalistului Cătălin Tolontan apărea informația că există o înregistrare cu secretarul de stat Raed Arafat când intervine în procedurile licitației de 600 de milioane de euro. Suspiciune pe care o enunțasem, la care Raed Arafat amenința cu demisia. Deși jurnalistul Cătălin Tolontan evită cu grație să recunoască că EvZ a fost primul care a semnalat acest lucru, noi îl vom cita. Cu link activ, pentru cunoscători.

De ce? Pentru că acum vedem că ceea ce a scris EvZ era o informație corectă, fiind evident că între timp s-au scurs documente din dosarul aflat la DNA.

Iată o parte din înregistrarea făcută de către reprezentantul firmei poloneze:

Arafat: Bună ziua!

Reprezentant WISS: Bună ziua!

Arafat: Am o rugăminte, vă rog. Noi avem nevoie astăzi de răspuns de la polonezi. Am discutat acuma. Stați o secundă să vă explic vă rog.

WISS: Da.

Arafat: Variantele noastre sunt așa și nu e nici un secret. Varianta 1, că se acceptă că a fost o greșeală și avem această corectare în comun acord cu dumneavoastră și mergem mai departe. Varianta 2, la noi e repetarea și am verificat acuma cu ANAP cu tot și nu avem o problemă pentru că e acord cadru și atunci repet licitația de la zero! Deci nu am nici o problemă, eu nu pot să pierd 25 de milioane de euro așa, să știți! Îmi dați peste cap tot proiectul nostru de achiziții pe echipamentul de la… Trebuie dat răspunsul urgent, ca să știm care e situația.

WISS: Voi face astfel încât să aveți răspunsul imediat. (…)

„De aici începe convorbirea lui Raed Arafat, în care el amenință că are puterea de anula o achiziție pe bani europeni de 600 de milioane de euro, după ce fusese adjudecată de una dintre firmele concurente ale lui Deltamed, favorita contractelor din sistemul de urgență. Cum polonezii n-au cedat, peste 10 zile Arafat a anulat licitația”, se scrie pe tolo.ro