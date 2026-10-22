Republica Moldova. Herman von Hebel își păstrează locul în Comisia de evaluare externă a procurorilor din Republica Moldova, deși Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative care au facilitat numirea sa. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, exclude retragerea expertului olandez și a lui Bernard Lavigne. El susține că decizia instanței nu afectează numirile făcute anterior. Între timp, Parlamentul așteaptă motivarea hotărârii și anunță că va modifica legea, dacă va fi necesar.

Întrebat dacă Herman von Hebel și Bernard Lavigne vor fi retrași din funcție după decizia Curții Constituționale din 15 octombrie, Igor Grosu a răspuns categoric: „Evident că nu”.

Potrivit președintelui Parlamentului, hotărârea Curții nu se aplică retroactiv. Instanța a precizat, de altfel, că decizia sa nu afectează actele emise anterior în baza prevederilor declarate neconstituționale, inclusiv numirea lui Herman von Hebel.

Grosu a anunțat că Legislativul așteaptă hotărârea motivată a Curții Constituționale. Ulterior, autoritățile vor analiza dacă sunt necesare intervenții legislative.

Președintele Parlamentului a criticat și poziția opoziției față de numirea celor doi experți internaționali. El a susținut că obiecțiile la adresa lui Herman von Hebel au fost nejustificate și a ironizat criticile privind comportamentul expertului olandez.

„Vreau să vă mai aduc aminte încă o dată: unica pretenție a opoziției unite în Parlamentul Republicii Moldova, în special la expertul olandez, era la capitolul cum bea el ceai”, a declarat Grosu.

Acesta a acuzat unele formațiuni politice că ar fi încercat să condiționeze votul pentru numirea experților. Mesajul său s-a adresat în special Partidului Nostru.

„Nu încercați să negociați lucruri murdare în schimbul votului. Este către Partidul Nostru în special mesajul. Nu încercați să negociați lucruri murdare”, a afirmat șeful Legislativului.

Grosu a susținut că le-a transmis reprezentanților opoziției că astfel de negocieri nu sunt acceptate. El a făcut referire și la practicile politice din perioada Alianței pentru Integrare Europeană.

„Condiționau atunci votul și eu le-am spus: măgării din acestea, apucături de pe timpul AIE (Alianța pentru Integrare Europeană) 1, 2, 3 cu noi nu merg”, a declarat președintele Parlamentului.

Acesta a calificat obiecțiile opoziției drept pretexte politice și a afirmat că nu a avut nicio nemulțumire față de activitatea lui Herman von Hebel în procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor.

„Deci a fost o pretenție politică inventată. Unii au încercat să trișeze și repet mesajul meu: cu noi nu puteți face tocmeli de felul acesta. Față de omul ăsta n-am avut nicio pretenție pe parcursul evaluării judecătorilor, procurorilor și așa mai departe”, a conchis Grosu.

Decizia Curții Constituționale vizează modificările legislative promovate și votate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în martie. Acestea au redus de la 61 la 51 numărul de voturi necesare în Parlament pentru numirea membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.

Modificările au fost criticate de opoziție și de reprezentanți ai societății civile. În spațiul public, acestea au fost numite „legea cu dedicație” sau „legea von Hebel”, deoarece au permis numirea expertului olandez în condițiile noului prag de vot.

Pe 15 octombrie, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile contestate.

Curtea Constitutionala - Republica Moldova / sursa foto: FBPreședinta Curții, Domnica Manole, a explicat că amendamentul nu avea o legătură indispensabilă cu proiectul de lege în care a fost introdus. În consecință, a fost încălcată cerința constituțională potrivit căreia legile organice trebuie adoptate în cel puțin două lecturi.

Cu toate acestea, Curtea a stabilit că hotărârea nu afectează actele emise anterior în baza prevederilor contestate. Prin urmare, numirea lui Herman von Hebel nu este anulată de această decizie.

Herman von Hebel este unul dintre experții internaționali implicați în procesul de evaluare externă a procurorilor din Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au susținut că experții au fost propuși de partenerii de dezvoltare, iar candidaturile lor au fost verificate înainte de numire.