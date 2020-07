În 1816, se afla în Bengalul de Vest, unde a participat la cartografierea fluviului Gange şi a râului Hooghly.

După o succintă educaţie militară la Colegiul Militar Regal din Marlow, George Everest s-a alăturat Companiei Britanice a Indiilor de Est, ajungând în India la vârsta de 16 ani.

În 1816, se afla în Bengalul de Vest, unde a participat la cartografierea fluviului Gange şi a râului Hooghly.

Geodezul Sir George Everest s-a născut la 4 iulie 1790, în Ţara Galilor, potrivit famous-explorers.com. Cel mai înalt punct de pe Terra îi poartă numele.

Valoroasele rezultate obţinute de tânărul Everest au ajuns la urechile colonelului William Lambton, cel care conducea Marele Studiu Trigonometric al Indiei, proiect destinat măsurării cu precizie ştiinţifică a subcontinentului indian. În 1818, Lambton îl numeşte pe Everest asistentul său principal.

În 1847 a publicat lucrarea „An Account of the Measurement of Two Sections of the Meridional Arc of India”, în care a expus metodele sale geodezice extrem de riguroase.

A fost medaliat al Societăţii Astronomice Regale, apoi ales membru al Societăţii Regale Asiatice şi al Societăţii Regale de Geografie. În 1854, a devenit colonel, iar în martie 1861 a primit titlul de Sir.

George Everest a încetat din viaţă la 1 decembrie 1866, la Londra.

În 1865, după îndelungi dezbateri, Societatea Regală de Geografie a numit cel mai înalt punct de pe Terra în onoarea marelui geodez britanic. Propunerea a venit din partea lui Andrew Scott Waugh.

Până la acel moment, actualul vârf Everest era numit „vârful B” sau „vârful XV”.

Interesant este faptul că George Everest nu a fost încântat de ideea lui Waugh, considerând că noua denumire a muntelui va fi greu de pronunţat pentru localnici.

