Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 dezvăluie confruntarea dintre doi mari comandați militari

Generalul francez Henri Mathias Berthelot și feldmareșalul german Anton Ludwig August von Mackensen au în comun luna de naștere și faptul că, la un punct crucial al carierei lor, s-au aflat pe frontul românesc. Evident, unul a fost în ipostaza de prieten, celălalt de inamic al României. Primul a câștigat, al doilea a pierdut.

Feldmareșakul Mackensen a ajuns pe frontul românesc la vârsta la care alți ofițeri ar fi trecut de mult în rezervă. Deși a fost inamic al românilor, atunci când a devenit ocupant al Capitalei, a știut să se facă dacă nu respectat, măcar înțeles. A reușit să creeze dialogul pentru ca să vină Guvernul Marghiloman, tocmai pentru ca ocupația militară pe care o conducea ca ofițer, să nu degenereze! Cu siguranță dacă nu ar fi fost Pacea de la Buftea din mai 1918, pentru România situația ar fi fost mai gravă.

Generalul Berthelot a condus în România misiuni militare franceze. A venit din tumultul frontului francez, în spatele frontului românesc. A ajutat o țară sleită de puteri cu o clasă politică și o armată depășite și demoralizate, să-și revină. Fără îndoială, Generalul Berthelot a fost o prezență extraordinară pentru mediul politic românesc. A văzut că ofițerii superiori români erau talentați dar peste măsură de orgolioși. I-a cunoscut îndeaproape pe cei doi mari rivali, Constantin Prezan și Alexandru Averescu.

Pe Berthelot, în Franța, l-a așteptat o viață activă, l-au așteptat elogii, pe care le-a avut și în România. Pe Mackensen, l-a așteptat o mică perioadă de prizonierat, urmată de amărăciunea celui care pierde un război. A asistat în tăcere la Republica de la Weimar și la ascensiunea nazismului. A trăit până la 8 noiembrie 1945, văzând cum s-a mai prăbușit o dată militarismul german.

