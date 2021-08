Eveniment șocant în Rusia, un autobuz a sărit în aer. Două persoane au murit, 17 sunt rănite. VIDEO

Două persoane au murit și 17 au fost rănite după ce un autobuz din orașul Voronej, din centrul Rusiei, a sărit în aer joi noaptea. Șoferul a declarat pentru postul Rossia-24 că la bord se aflau 35 de persoane. Explozia a avut loc în timp ce vehiculul se afla într-o staţie de autobuz din apropierea unui centru comercial. Deflagraţia a aruncat în aer acoperişul şi ferestrele, potrivit mai multor înregistrări video ale trecătorilor, care circulă pe reţelele de socializare şi preluate de presa rusă.

Unii dintre pasageri au reușit să iasă singuri după explozie, alții au avut nevoie de ajutor pentru a scăpa din mormanul de fiare.

Autoritățile din Rusia nu au aflat încă de ce a explodat autobuzul, cercetările sunt în plină desfășurare

Nu se cunoaște deocamdată cauza care a provocat această explozie a atuobuzului. Iniţial, o explozie de gaz a fost considerată una dintre posibilele cauze, însă compania care operează autobuzul a declarat că vehiculele sale sunt echipate cu motoare diesel. O sursă din cadrul companiei a declarat că autobuzul implicat a fost supus unei revizii pe 6 august, conform Agerpres.

Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar penal pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului. „Până în prezent, nu există niciun indiciu că ar putea fi vorba de un atac terorist”, a declarat viceguvernatorul regiunii, Serghei Sokolov, după cum precizează sursa citată.

„A explodat însăși autobuzul, am sărit de pe partea stângă”

„A explodat chiar autobuzul, am sărit de pe partea stângă, am urcat prin geam. Eram eu și încă un băiat. Mai întâi am eliberat-o pe fată, avea 11-12 ani. Era prinsă între scaune. Noi în doi nu reușeam să o deblocăm dintre scaune” , a povestit o femeie care a trecut prin clipe de groază.

Primarul orașului Voronej a spus că respectiva companie de transport care deservește această rută va oferi asistență familiilor victimelor, indiferent de motivele incidentului.