Eveniment cultural româno-maghiar, organizat în premieră în Harghita. Tudor Păcuraru a lansat două cărți de excepție cu adevăruri istorice

La eveniment au participat exponenti ai intelectualitatii romane si maghiare din judet, precum si zeci de cititori, de toate varstele, dar si reprezentanti ai presei locale: szekelyujsaj.info si ziarharghita.ro. Autorul, prof. Tudor Pacuraru, a acordat autografe.

Planul Nistru relateaza, in baza unor documente oficiale, modul in care a decurs interventia secreta a URSS in evenimentele din Decembrie 1989. Demersul este cuprinzator, detaliind motivele deciziei de interventie, efectivele si modalitatile de actiune, unitatile participante si rezultatele obtinute. Pentru prima data sunt identificate, pornind de la date oficiale, coordonatele interventiei straine care au insangerat revolutia romana. In mare parte acestea corespund cu etapa secreta a interventiilor ruso-sovietice de la Praga (1968), Kabul (1979) si Kiev (2022)

Volumul Zori Insangerate se bazeaza pe documente din arhiva CNSAS, care relateaza derularea conflictului interetnic de la Tirgu Mures din primavara anului 1990. Respectivul dosar, identificat de prof. Florian Bichir, contine raportarile Compartimentului de contraspionaj de la Tirgu Mures catre centrala SRI de la Bucuresti. Pentru prima data evenimentele pot fi descrise in baza unor informatii profesionist culese si verificate. Concluziile sunt surprinzatoare si pun in evidenta interventia masiva a securitatii comuniste ungare, AVH, in detonarea conflictului interetnic.

