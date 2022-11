Evaluarea Națională 2023. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru elevi

Elevii claselor a VIII-a vor trebui să susțină examene la limba și literatura română și la matematică.

Au fost publicate modele de subiecte pentru Evaluarea Națională

Evaluarea Națională va avea loc în iunie 2023, mai exact în perioada 19-22 iunie. Proba la limba română se va desfășura pe 19 iunie, în timp ce proba la matematică este programată pe 21 iunie.

Înscrierea candidaților la acest examen se va face automat de către secretariatele școlilor în perioada 6 – 9 iunie. Primele rezultate se vor afișa 28 iunie, iar cele finale, în urma contestațiilor, pe 4 iulie 2023.

Modelele de subiecte pot fi descărcate integral de pe site-ul subiecte2023.edu.ro.

Calendarul probelor la Evaluarea Națională

6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională;

9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă;

21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă;

22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;

28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor;

29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor;

4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor, potrivit Libertatea.

Cursuri gratuite de limba română, de la un profesor de 83 de ani

Profesorul Paul Magheru, din Oradea, oferă gratuit cursuri de limba română pentru elevii ce susțin Evaluarea Națională, chiar și la vârsta de 83 de ani.

„Am ales să ofere în acest an cursuri gratuite pentru cei care vor susține Evaluarea Națională. Îmi doresc să am același succes ca și cu elevii pe care i-am pregătit pentru Bacalaureat. Le-am spus celor de clasa a XII-a care veneau la cursuri că dacă citesc materialele pe care le trimit și vin și la ore garantez că i-au peste 9,50. Sunt fericit că cei care au urmat planul de lucru au reușit ce și-au propus. Am primit mesage de mulțumire că și-au atins obiectivele.

Acum am ales să mă dedic copiilor care sunt în clasa a VII-a, a VIII-a”, explică profesorul universitar doctor Paul Magheru.

Acesta a fost șef de catedră, decan, prorector al Universității, deputat în Parlamentul României, cu două mandate. Ca membru supleant al Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa (OSCE), Paul Magheru a participat la Alegerile generale ale președintelui Barack Obama și pentru Congresul SUA din 4 noiembrie 2008.