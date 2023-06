Evaluare Națională 2023. Sfaturi esențiale pentru completarea cu succes a fișei de admitere la liceu. Ce trebuie să știe părinții și elevii

Consilierul școlar, Ana Maria Oancea, a oferit informații importante pentru elevi și părinți în privința completării fișei de admitere la liceu în anul 2023, ținând cont de caracterul „atipic” al acestui an. „Este primul an al schimbării, să zic așa. E un an atipic. Din ce punct de vedere? Este pentru prima dată când nota de admitere nu mai cuprinde în procent media claselor V-VIII.

Ca urmare, contează doar nota de la română și nota de la matematică. Este atipic, pentru că părinții au pe masă, în acest moment, broșura numită admiterea 2023, care cuprinde mediile pe licee și pe specializări, mediile de anul trecut care, evident, conțineau și această medie (a claselor V-VIII – n.red).

Ca urmare, s-ar putea să fie un pic mai dificil pentru părinți să găsească opțiunile potrivite, însă sunt câteva aspecte care trebuie luate în seamă”, a explicat aceasta.

Etapele cruciale în completarea fișei de admitere la liceu

Consilierul școlar scoate în evidență că atunci când alegem opțiunile, noi trebuie să avem în vedere atâtea locuri cât numărul pe București pe care îl reprezintă copilul meu.

„Atunci când părinții vor identifica media pe care a obținut-o copilul la Evaluarea Națională, accesând platforma de admitere specifică, vor vedea acolo nota copilului la limba română, nota la matematică, media și liceul la care a intrat. Dar mai este o informație foarte prețioasă acolo: locul copilului pe București. Deci, acest aspect (locul copilului pe București – n.red), îl vor cunoaște toți părinții în momentul în care află notele pe care copilul le-a luat.

E foarte important să știm că, atunci când completăm opțiuni, noi trebuie să avem în vedere atâtea locuri cât numărul pe București pe care îl reprezintă copilul meu. Adică am trecut acolo matematică-informatică, liceul x, care are două clase – notez alăturat că cele două clase reprezintă 52 de locuri.

Aleg un alt liceu, științele naturii, alt liceu care are o clasă, pun acolo o clasă, dar notez alăturat 26 de locuri. Și atunci, ca să fiu absolut sigur că copilul meu va avea un loc la liceu, e nevoie să adun toate aceste locuri, astfel încât suma lor să se apropie de locul copilului pe București”, a spus aceasta.

Trebuie să ne asigurăm că avem un număr suficient de opțiuni

Ana Maria Oancea a mai punctat că este important de știut faptul că, atunci când completăm fișa, avem nevoie să ne asigurăm că avem un număr suficient de opțiuni. Ca să facem acest lucru, avem în vedere punerea pe primele poziții a unor variante care au o medie până la un punct peste nota pe care am obținut-o noi.

„Ce este mai important este ca opțiunile să continue cu cel puțin două puncte mai jos față de media pe care o are copilul. Lucrul acesta este foarte, foarte important și noi le recomandăm părinților să treacă cât mai multe opțiuni.

Această variantă, pe care am explicat-o eu acum, poate fi o variantă utilă, dar secret nu există, pentru că nu avem de unde să știm câți copii din afara Bucureștiului vor accesa anul acesta formele de învățământ din Capitală.

În medie, între 2000 și 4000 de copii vin în fiecare an din afara Bucureștiului – fie din județul Ilfov, fie din județe din țară. Lucrul acesta nu poate fi controlat, nu poate fi controlat nici interesul familiilor și al elevilor pentru un anumit liceu”, a mai explicat consilierul școlar, potrivit edupedu.ro.