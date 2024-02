International Israelul s-ar putea retrage de la Eurovision. Organizatorii nu vor versuri despre atacul teroriștilor palestinieni







Israelul a anunțat că se va retrage de la ediţia din acest an a concursului Eurovision dacă organizatorii vor respinge cântecul țării. Aceștia consideră că mesajul piesei este „mult prea politic” pentru o competiție muzicală.

Eurovision 2024. Israelul ameninţă că se va retrage de la ediţia din acest an a concursului Eurovision dacă organizatorii vor respinge versurile cântecului său „October Rain”, despre atacurile teroriștilor palestinieni Hamas. Organizatorii au permis Israelului să participe, chiar dacă mai multe țări s-au opus.

Eden Golan şi cântecul ei „October Rain” au fost aleşi de Israel pentru a participa la concursul anual care va avea loc în luna mai la Malmo, Suedia. Versurile ei nu menţionează în mod explicit atacul din 7 octombrie, dar lasă de înțeles că despre el este vorba.

„I'm still wet from this October rain” sau „There's no air left to breathe/ There's no place/ No me, from day to day”, spun versurile cântecului, publicate de radiodifuzorul israelian KAN.

Israel, la Eurovision 2024 cu o piesă politică

Mulți consideră că aceste versuri sunt declaraţii politice, lucru interzis de Eurovision. Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a declarat că este „în curs de examinare a versurilor” şi că nu a luat încă o decizie. „Dacă un cântec este considerat inacceptabil din orice motiv, radiodifuzorii au posibilitatea de a prezenta un nou cântec sau noi versuri, în conformitate cu regulile concursului”, a subliniat, totuşi, aceasta.

KAN a declarat în această săptămână că „discută” cu EBU despre participarea Israelului la concursul muzical, dar a avertizat că nu are „nicio intenţie de a înlocui cântecul”. „Dacă nu va fi aprobat de EBU, Israelul nu va putea participa la concurs”, a adăugat aceasta.

Israelul se revoltă

Ministrul israelian al Culturii şi Sportului, Miki Zohar a spus că este o melodie emoționanță, nu politică și că trebuie acceptată în concurs. „Cântecul este „emoţionant” şi „exprimă sentimentele poporului şi ale ţării în aceste zile şi nu este politic”, a scris el în această săptămână pe reţelele de socializare.

„Sper că Eurovision va rămâne un eveniment muzical şi cultural şi nu o arenă politică”, a adăugat el, îndemnând EBU să „continue să acţioneze cu profesionalism şi neutralitate” şi „să nu lase politica să afecteze arta”.

S-ar putea retrage de la Eurovision 2024

Mai multe ţări au cerut ca Israelul să fie exclus de la Eurovision, în semn de protest faţă de bilanţul greu al războiului din Gaza, care a început la 7 octombrie. Israelul a anunțat că se va retrage din concurs dacă nu va fi acceptat cu această piesă, potrivit Digi24.