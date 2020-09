„Ne angajăm să desființăm Poliția Locală. Avem în acest moment un instrument de abuz pus la îndemâna primarilor și o instituție locală care și-a dovedit ineficiența în ultimii ani.

Construcția administrativă prin care s-a urmărit sporirea puterilor unor politicieni a produs o îndepărtare a Poliției Naționale de comunitățile și activitățile necesare pentru sporirea siguranței cetățenilor și în același timp a creat o structură care deservește mai degrabă primarul în funcție în loc să fie preocupată de binele comunităților.

În consecință, vom desființa Poliția Locală, vom muta atribuțiile în subordinea Poliției Naționale, care va trebui să construiască un serviciu special pentru comunitățile noastre, iar cei care fac parte din structurile locale și îndeplinesc condițiile profesionale pentru a face parte din structurile comunitare își vor continua activitatea”, a scris Dragoș Tudorache pe Facebook.

„Tudorache și-a tras casă de la RAAPPS”

Drept urmare, jurnalistul Mircea Marian l-a atacat pe Dragoș Tudorache după propunea desființării Poliției Locale.

„L-am văzut azi pe europarlamentarul USR PLUS Dragoș Tudorache anunțând că, dacă ajunge la putere, va desființa poliția locală și o va aduce în subordinea celei naționale.Domle, sunt atât de sătul de politicieni nervoși care aruncă pe piață o promisiune spectaculoasă și, când e să o aplice, nu știu cum să ne explice de ce NU se poate. Domnul Tudorache a fost ministru de Interne, n-a zis o vorbă despre poliția locală, asta e unu.Doi, domle, câți polițiști sunt în structurile locale și câți ar avea loc in structurile MAI? Dacă o desființăm, chiar trebuie să încărcăm aparatul bugetar cu nu știu câte mii de inși care vor primi pensie specială??? Are domnul Tudorache vreo analiză sau aruncăm așa vorbe, la nervi?

Vă spun ca să fie clar: și eu cred că polițiile locale sunt o uriașă povară pe localități, iar utilitatea lor este discutabilă. Ce i-au făcut lui Clotilde Armand e intolerabil, ar trebui să înfunde pușcăria și ei, și șefii politici… Dar nu-l cred pe Dragoș Tudorache și vă spun de ce sunt furios: el este cel care a militarizat direcția de informații a ministerului de Interne. De ce? A explicat procuroarea Mirica de la DNA: ca să protejeze corupția din DIPI, să nu-i mai poată ancheta procurorii civili – poate vă amintiți ce scandal era acolo, cum foloseau fondurile operative la petreceri și cadouri. Cum i-a militarizat și nu au mai fost sub control civil, cum s-a pus batista pe țambal.Sunt sătul de zmeiii ăștia, de o după-amiază. PS: Nu uit nici că Tudorache, cum a venit la guvern, și-a tras casă de la RAAPPS, spunând că e pe motive de siguranță națională :)))), el având o locuință în Capitală. Deci: a se scuti!!!”, a răbufnit jurnalistul Mircea Marian pe Facebook.