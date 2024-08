International Europarlamentarul care a lovit o femeie a demisionat: Eram sub influența alcoolului







Un europarlamentar Fidesz, Balázs Győrffy, și-a anunțat demisia sa din Parlamentul European și retragerea din viața publică, după ce a fost implicat într-un incident violent într-un club de noapte din centrul Budapestei.

Europarlamentar al Fidesz ar fi lovit o femeie

Balázs Győrffy, europarlamentar Fidesz, aflat în stare de ebrietate, a lovit o femeie în timpul unei altercații, stârnind astfel un scandal major în politică. În urma incidentului, acesta și-a prezentat scuze publice pe pagina sa de Facebook, recunoscând că acțiunile sale au fost inacceptabile și exprimându-și regretul profund față de cele întâmplate.

Conform relatărilor din presa maghiară, incidentul a avut loc în noaptea de 22 august 2024, într-un club situat lângă Lánchíd, un loc popular de distracție în capitala Ungariei. Potrivit martorilor oculari, Győrffy a avut o altercație verbală cu o femeie, care ulterior a escaladat într-o bătaie. Poliția a fost chemată la fața locului, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza unei răni grave suferite în timpul conflictului.

Győrffy, având imunitate parlamentară, a fost dus la Procuratura Generală Centrală de Investigații din Budapesta, unde a fost deschisă o anchetă sub acuzațiile de comportament turbulent și vătămare corporală gravă, scrie ediția maghiară a ziarului Blikk. În fața autorităților, europarlamentarul Fidesz și-a recunoscut vinovăția și a declarat că este dispus să coopereze pe deplin cu anchetatorii pentru clarificarea situației.

Europarlamentarul Fidesz se va retrage din viața publică

În postarea sa de pe Facebook, Győrffy a scris: „Am comis o greșeală gravă și accept întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele. Am fost implicat într-o ceartă în timp ce eram sub influența alcoolului și, din păcate, aceasta a degenerat în violență. Îmi pare sincer rău pentru ceea ce am făcut și îmi cer scuze față de toate persoanele implicate, în special față de victima incidentului. Regret profund că am dezamăgit familia mea, susținătorii și comunitatea politică.”

El a subliniat că, în lumina acestor evenimente, nu mai poate continua să activeze în viața publică și a anunțat că va demisiona din toate funcțiile deținute, inclusiv din Parlamentul European și din conducerea Camerei Naționale a Agriculturii din Ungaria. De asemenea, și-a anunțat retragerea din partidul Fidesz.

Incidentul a generat o reacție rapidă din partea opiniei publice și a colegilor politici, care au condamnat vehement comportamentul violent manifestat deacest europarlamentar Fidesz. Analiștii politici au subliniat că acest episod reprezintă un nou scandal major pentru partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, care a mai fost implicat în trecut în controverse legate de comportamentul unor membri marcanți.

Nu este primul incident de acest fel

Acesta nu este primul incident în care un politician de rang înalt al Fidesz se află în centrul unui scandal public. În urmă cu patru ani, un alt europarlamentar Fidesz, Jozsef Szajer a demisionat din partid și din Parlamentul European după ce a fost prins la o petrecere ilegală în Bruxelles, în plină perioadă de lockdown. Incidentul a avut loc într-un bar din centrul orașului, unde poliția belgiană a descoperit „25 de bărbați goi” participând la ceea ce presa locală a numit „o orgie de lockdown”.

Szajer a încercat să fugă de poliție pe acoperișul clădirii, dar a fost reținut. Ulterior, acesta și-a cerut scuze și a recunoscut că a folosit funcția sa de europarlamentar în timpul arestării.

Scandalurile de acest gen continuă să pună presiune pe Fidesz, un partid care și-a construit imaginea pe valori tradiționale și disciplină internă strictă. Incidentele recente arată însă o lipsă de control asupra comportamentului personal al membrilor săi, ceea ce ar putea avea implicații pe termen lung asupra imaginii și susținerii publice a partidului.

Balázs Győrffy a devenit europarlamentar Fidesz în 2019. De asemenea, el a ocupat funcția de președinte al Camerei Naționale a Agriculturii, o poziție de influență în sectorul agricol maghiar. Demisia sa va deschide calea pentru noi alegeri interne și o posibilă reorganizare în cadrul Fidesz, în timp ce partidul încearcă să gestioneze și să limiteze daunele reputaționale cauzate de acest incident.