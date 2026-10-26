Din cuprinsul articolului Sindicatele din Franța au anunțat greve și manifestații pentru 5 noiembrie

Meciul dintre Rennes și Olympiakos Pireu, din etapa a patra a Europa League, ar putea avea loc miercuri, 4 noiembrie, în loc de joi, 5 noiembrie, din cauza protestelor anunțate în Franța. Informația a fost transmisă de AFP, citată de publicația L'Équipe.

Prefectura din Rennes a confirmat pentru AFP că sunt în desfășurare discuții privind reprogramarea partidei, programată inițial pentru 5 noiembrie.

„Sunt în desfășurare discuții pentru reprogramarea acestui meci”, a precizat prefectura. O sursă din cadrul instituției a explicat că discuțiile nu sunt legate de disponibilitatea resurselor, ci de condițiile de siguranță.

Sindicatele din Franța au lansat un apel comun la greve și manifestații pentru data de 5 noiembrie. Evenimentele sunt așteptate să necesite mobilizarea unui număr semnificativ de forțe de ordine.

Potrivit unei surse apropiate de acest dosar, citate de AFP, partida ar urma cel mai probabil să fie disputată miercuri, 4 noiembrie, dacă autoritățile franceze își vor da aprobarea.

O eventuală mutare ar însemna programarea meciului într-o zi rezervată, în mod tradițional, partidelor din Liga Campionilor.