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Europa League. Meciul Rennes-Olympiakos ar putea fi devansat din cauza protestelor din Franța

Europa League. Meciul Rennes-Olympiakos ar putea fi devansat din cauza protestelor din Franțasursa: captură video
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Din cuprinsul articolului

Meciul dintre Rennes și Olympiakos Pireu, din etapa a patra a Europa League, ar putea avea loc miercuri, 4 noiembrie, în loc de joi, 5 noiembrie, din cauza protestelor anunțate în Franța. Informația a fost transmisă de AFP, citată de publicația L'Équipe.

Prefectura din Rennes a confirmat pentru AFP că sunt în desfășurare discuții privind reprogramarea partidei, programată inițial pentru 5 noiembrie.

„Sunt în desfășurare discuții pentru reprogramarea acestui meci”, a precizat prefectura. O sursă din cadrul instituției a explicat că discuțiile nu sunt legate de disponibilitatea resurselor, ci de condițiile de siguranță.

Sindicatele din Franța au anunțat greve și manifestații pentru 5 noiembrie

Proteste Franța

Proteste Franța. Sursă foto: captură video

Sindicatele din Franța au lansat un apel comun la greve și manifestații pentru data de 5 noiembrie. Evenimentele sunt așteptate să necesite mobilizarea unui număr semnificativ de forțe de ordine.

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Potrivit unei surse apropiate de acest dosar, citate de AFP, partida ar urma cel mai probabil să fie disputată miercuri, 4 noiembrie, dacă autoritățile franceze își vor da aprobarea.

O eventuală mutare ar însemna programarea meciului într-o zi rezervată, în mod tradițional, partidelor din Liga Campionilor.

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