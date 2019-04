În Europa- adversari, împotriva României-tovarăși. Oficialii europeni sunt acuzați că dau semnale incompatibile cu valorile europene

Eurodeputatul PSD Răzvan Popa consideră că mesajele transmise miercuri de oficiali europeni precum Frans Timmermans sau Antonio Tajani sunt o expresie a unui dublu standard aplicat la Bruxelles, dar și semnale incompatibile cu valorile europene.





„Aceste semnale sunt o reflecție a unui dublu standard. Un dublu standard pe care îl vedem destul de des. Cele mai bune exemple sunt mesajul lui Antonio Tajani și, chiar mai grav, cel de zilele trecute din partea lui Manfred Weber. Acești politicieni vorbesc despre necesitatea respectării statului de drept, cerând însă concomitent intervenții în justiție, pentru stoparea unor dosare în lucru. Astfel de semnale sunt de fapt incompatibile cu valorile Uniunii Europene, cele pe care Tajani sau Weber pretind că le apără.

În altă ordine de idei, cred că este important să se înțeleagă că România are dreptul de a decide asupra legislației din domeniul Justiției, pentru că problemele care au ieșit la iveală în ultimii ani nu pot fi pur și simplu trecute cu vederea”, susține Răzvan Popa.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene socialistul Frans Timmermans, a transmis, miercuri, un avertisment extrem de dur la adresa României. „România trebuie să pună din nou procesul de reformă în mișcare. Am avertizat împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang înalt. Am avut mai multe discuții cu premierul, avem discuții la nivel de experți. Avem nevoie de rezultate imediate. Am fost clar: discuțiile de dragul discuțiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG și secția specială pentru magistrați (...) Din păcate, nu am putut constata că România e back on track. Comisia Europeană va trebui să acționeze cu mijloacele pe care le are la îndemână”, a declarat Timmermans într-o conferință de presă.

Președintele Parlamentului European, popularul Antonio Tajani, este pe aceeași lungime de undă cu rivalul său din PES, Timmermans. „Repet clar că doamna Kovesi rămâne candidata noastră și se bucură de încrederea noastră și de sprijinul nostru. Cer autorităților române să respecte principiul cooperării sincere între state membre și instituții și să nu pună obstacole la participarea candidatei la toate fazele procedurii de selecție pentru postul de procuror-șef european. Astăzi am să scriu o scrisoare autorităților române așa cum s-a hotărât în această dimineață în Conferința Președinților", a declarat, miercuri, liderul PE.

