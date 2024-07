Sport Euro 2024. Andrei Burcă, prima reacție după eșecul cu Olanda. Mesaj emoționant pentru suporteri







Naționala antrenată de Edi Iordănescu și-a încheiat aventura la Euro 2024. Tricolorii s-au oprit în faza optimilor de finală, unde au fost învinși categoric de coșmarul Olanda.

Primele declarații după eșecul de la Euro 2024

Naționala de Fotbal a României și-a încheiat aventura la Euro 2024 din postura de lider al Grupei. Generația de suflet s-a oprit în faza optimilor de finală. Elevii lui Edi Iordănescu nu au putut virusa mașinăria de fotbal a „Portocalei Mecanice”. Selecționata Țărilor de Jos s-a impus în fața tricolorilor cu un categoric 3-0, iar scorul putea fi mult mai mare fără intervențiile sigure ale portarului Niță.

Meciul a început tare, Ianis Hagi a avut nevoie de intervenția medicilor după un contact din minutul doi cu Denzel Dumfries. Fotbalistul lui Inter a câștigat duelul cu internaționalul român, dar i-a dat un cot în cap. Fundașul central al naționalei, Andrei Burcă, a dat prima declarație după înfrâgerea suferită de România în faza optimilor de finală de la EURO 2024.

În primul rând Burcă a ținut să le mulțumească fanilor prezenți pe arena din Munchen. Suporterii tricolorilor au dominat fondul sonor. N-a fost îndeajuns. Olandezii au fost mai buni la capitolul valoare colectivă și individuală, iar acest lucru s-a văzut. Portocala mecanică merge mai departe la EURO 2024.

„Asta este valoarea. Suntem în primele 16 echipe”

„E o seară tristă pentru noi, le mulțumim fanilor, care au fost senzaționali. Ne bucurăm că am ieșit din grupă, am încercat și azi să mergem mai departe.

Am jucat bine 15 minute. Golul la prima lor ocazia și ne-a destabilizat. Am încercat cât am putut să revenim, dar ei au calitate mare și ne-au surprins pe final, când ne-am deschis. Acesta e nivelul, suntem între primele 16 echipe de la EURO 2024. Ne-am bătut de la egal la egal cu toți.

Vă mulțumim, voi ați fost motivul pentru care am dat totul, ați fost primul jucător al echipei!”, a declarat Andrei Burcă după meci. Burcă a fost introdus în minutul 38, după ce Vasile Mogoș a fost schimbat din cauza unei accidentări.

Trebuie menționat că în campaniile de preliminarii generația de suflet nu a pierdut niciun meci și s-a calificat în grupele EURO 2024 din postura de lider.