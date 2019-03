Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici se uită cu jind la Cotroceni. „O să candidez cu siguranţă la prezidenţiale”

Alegerile prezidenţiale sunt programate să aibă loc spre sfârşitul anului. Deocamdată, doar acualul preşedinte Klaus Iohannis şi-a declinat intenţia de a candida pentru un al doilea mandat de preşedinte al României. Un alt candidat s-ar putea întrevede în persoana actualului ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici.





Marți seară Teodorovici a afirmat că va candida „cu siguranță” la alegerile prezidențiale, singura necunoscută fiind momentul în care va intra în cursa pentru Cotroceni, potrivit cancan.ro

„Candva o sa candidez cu siguranta si la prezidentiale. Nu ma intrenbati cand, e surpriza. Prolema nu e daca o sa fie, ci cand o sa fie. Eu cand spun ca fac un lucru, fac. Dar sigur va fi”, a spus Teodorovici.

Privitor la candidatul PSD la presedintie in acest an, Teodorovici a afirmat ca presedintele PSD a anuntat foarte clar ca dupa alegerile europarlamentare, din mai, se va face analiza de rigoare in partid. "Se va stabili clar cum se merge: cu ALDE, PSD, impreuna. Cei care conduc partidul si Coalitia decid." Ministrul Finantelor n-are o functie de conducere in PSD, astfel ca nu va face parte dintre aceia care vor decide viitorul candidat al PSD la presedintie. "PSD-ul nu o sa piarda ceva, cand lupta cu adevarat si vrea sa castige. PSD-ul poate cu adevarat sa castige, daca-si doreste acest lucru", a mai spus Teorodovici, care a completat ca "Da" PSD il poate bate pe presedintele Klaus Iohannis, la alegerile prezidentiale din acest an.

