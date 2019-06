Scandalos! Blat pentru scăparea unui fost procuror DNA de închisoare! Culisele unui caz controversat

Achitarea fostului procuror al DNA, Eugen Stoina, de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), ar putea avea la bază o înțelegere făcută în secret.





Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe fostul procuror al DNA, Eugen Stoina. Chiar dacă a fost acuzat că a condus sub influența alcoolului, acesta a fost trimis în judecată numai pentru sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

În ianuarie 2018, acesta a distrus mai multe mașini în care a intrat în timp ce își conducea Mercedesul. Stoina a fost achitat vineri, 21 iunie 2019, de CCJ, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedură penală- „fapta nu este prevăzută de legea penală”, pentru acuzația de sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

„In baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul STOINA EUGEN pentru savarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art. 337 teza a II-a din Codul penal. Conform art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata in sedinta publica azi, 21 iunie 2019,”, se arată în minuta instanței.

Potrivit Lumea Justiției, acest caz ar indica un mare blat făcut pentru scăparea lui Eugen Stoina. În prima fază, Secția de urmărire penală și criminalistică din PICCJ a dispus începerea urmăririi penale față de Eugen Stoina și pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Nu se știe de ce nu a mai putut fi probat Stoina că a condus sub influența băuturilor alcoolice.

După producerea accidentului, pe data de 11 ianuarie 2018, Eugen Stoina a fost dus cu SMURD-ul la Spitalul Elias pentru a-i fi recoltate probe biologice. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât Stoina a părăsit spitalul după ce și-a declinat o falsă calitate, aceea de procuror DIICOT, fără să i se ia probe de sânge. Aceste aspecte au fost constatate într-un proces verbal al polițiștilor, în care a fost citat medicul de gardă, acesta din susținând că Eugen Stoina ar fi declarat că are alte drepturi. Medicii de la Spitalul Elias au constatat că fostul procuror DNA Eugen Stoina prezenta „halena etanolică”.

Art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală prevede ca:

„In cazul conducerii unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante, recoltarea de probe biologice se efectueaza din dispozitia organelor de constatare si cu consimtamantul celui supus examinarii, de catre un medic, asistent medical sau de o persoana cu pregatire medicala de specialitate, in cel mai scurt timp, intr-o institutie medicala, in conditiile stabilite de legile speciale”.

Stoina nu a fost examinat, iar în procesul verbal încheiat de polițiști nu s-a precizat nimic despre faptul că s-ar fi cerut recoltarea de probe de sânge și că fostul procuror DNA a refuzat. Este posibil ca oamenii legii nici măcar să nu îl fi însotit la spital, având în vedere că în procesul verbal nu au fost prezentate declarații ale medicilor.

Totuși, lui Stoina i s-au luat probe. La mai bine de trei ore de la producerea accidentului, fostul procuror DNA a fost căutat de organele de poliție rutieră, reușindu-se contactarea telefonică a acestuia la ora 17.55, așa cum a dezvăluit SIIJ.

Stoina s-a prezentat la sediul poliției rutiere, unde a fost testat cu aparatul alcooltest, reieșind â o alcoolemie de 3,2 la mie.

