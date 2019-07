El a suferit, luni, în prima repriză a meciului pe care echipa sa a disputat-o împotriva Universității Craiova, un infarct miocardic minor, fiind transportat de urgenţă la spital.

Prima reacție a lui Neagoe, la externare, a fost că „nu am avut niciodată probleme cardiace”. El susține că se simte bine şi a dezvăluit ce i-au spus medicii. În plus, antrenorul lui Dinamo a povestit momentele grele prin care a trecut în momentul în care i s-a făcut rău pe bancă, în timpul meciului cu U Craiova.

„Chiar sunt bine acum! Sunt acasă. Medicul mi-a spus că m-am născut a doua oară. Trebuie doar să iau câteva pastile. În următoarea săptămână, câte 3 pe zi, apoi câte două pe zi alte șapte zile și în a treia săptămână o singură pastilă. Doctorii mi-au spus să renunţ la fumat. Nu am avut niciodată, dar niciodată, nici cea mai mică problemă. Nu aveam nimic. Chiar m-am simțit foarte bine în ziua meciului. M-am și odihnit după-amiază. Iar de la ora 15:00 până când am ajuns la stadion cred că am fumat cel mult două țigări. După ce a început meciul, cam prin minutul 10 am simțit că amețesc. M-am dus și m-am așezat pe bancă. Apoi, m-am mai ridicat, am mai strigat la băieți, dar iarăși am amețit. Atunci i-am zis secundului Moga să-l cheme pe doctorul Bătineanu. A venit, s-a așezat lângă mine și mi-a dat niște apă plată cu vitamine. După ce am renunțat la sacou, nu mai ştiu nimic. De acolo s-a rupt filmul pentru mine”, a declarat Eugen Neagoe, scrie fanatik.ro.

Te-ar putea interesa și: