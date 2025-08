EVZ Special Eugen Mihăiescu, omul care l-a îngrijit pe Brucan și a provocat Securitatea prin artă. Evenimentul istoric la 12:00







Partea a doua a interviului cu Eugen Mihăiescu, renumitul caricaturist, jurnalist și observator al istoriei, aduce noi detalii despre viața sa extraordinară. Sub îndrumarea gazdelor Dan Andronic și Mirel Curea, Mihăiescu continuă povestea vieții sale, împărțită în trei etape distincte: cea petrecută în România, cea din străinătate și, în cele din urmă, reîntoarcerea acasă.

Mihăiescu dezvăluie detalii incredibile despre experiențele sale la prestigioase reviste americane precum The New Yorker și Time, unde a lucrat ca ilustrator. El descrie întâlnirea sa memorabilă cu redactorul-șef al revistei The New Yorker, un moment care i-a marcat profund cariera. De asemenea, oferă o perspectivă unică asupra colaborării sale cu artiști și personalități legendare, precum desenatorul Saul Steinberg, care, deși emigrant român, a avut un impact major în America.

Interviul atinge și subiecte politice controversate. Mihăiescu vorbește despre cum a folosit arta sa ca formă de protest împotriva regimului lui Ceaușescu, creând desene anti-ceaușiste care au ajuns în presa americană. El face dezvăluiri surprinzătoare despre relația sa cu unii dintre liderii comuniști, inclusiv despre perioada în care l-a găzduit pe Silviu Brucan în apartamentul său din New York și despre modul în care s-a implicat în acțiunile de promovare a acestuia. De asemenea, își împărtășește intuițiile despre evenimentele din '89, descriind cum a perceput Revoluția Română de la distanță.

Acest interviu este o enciclopedie vie de amintiri, fapte și observații autentice, oferind o privire profundă și plină de farmec asupra vieții unui om care a navigat prin istorie cu talent, curiozitate și spirit de frondă. Este o poveste despre artă, politică, prietenii neașteptate și despre un destin modelat de marile evenimente ale secolului trecut.