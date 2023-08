Eugen Mihăescu, un artist complet, așa am dat titlul. De ce? Când l-am cunoscut pe Eugen Mihăescu, eram un tânăr ziarist, 25 de ani. Redactor-șef adjunct la Evenimentul Zilei, cu opiniile și aroganța specifică vârstei, plus anvergura celui mai mare ziar din țară. Dar m-a luat prin surprindere din prima, prin atitudinea relaxată, generozitate și romantismul vieții sale.

Am fost fascinat de personalitatea lui. Fugit din România, unde era un artist în ascensiune, ajunge în Elveția unde este angajat ca desenator într-un birou de arhitectură. Mânat de focul pasiunii pentru artă, trece în SUA unde reușește imposibilul. Ajunge să ilustreze coperte la New Yorker, New York Times, devine un reper al graficii contemporane.

În 1981 s-a stabilit la New York și a devenit colaborator permanent în paginile editoriale ale cotidianului The New York Times. A realizat 69 de coperți pentru săptămânalul The New Yorker și a colaborat cu numeroase alte publicații americane: Time Magazine, The Los Angeles Times, The Atlantic Monthly, Vogue, dar și europene: Le Monde, Le Figaro. Desenele sale au fost reproduse în revista Graphis una dintre cele mai importante publicații de artă grafică și design, care i-a dedicat două numere. sursa: Wikipedia