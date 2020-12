Actualul prezentator și director editorial al Antenei 3 și-a început meseria de ziarist în 1992. „Uite, eu asta visez, asta vreau să fac”, le-a spus Adrian Ursu părinților săi, după ce, de dragul lor, dăduse examenul de admitere la Medicină.

„În 1992, am avut primul contract de muncă în presă, la ziarul Adevărul, după șase luni de practică, student fiind. Am dat la facultate în `90, după ce doi ani de zile părinții mei au încercat să mă facă doctor și am dat la Medicină. În `88 și `89, am dat la Medicină la Târgu Mureș și la Craiova. Am picat cu brio. Și în `90, ar fi trebuit să dau din nou, a treia oară, că poate- poate, cine știe, că la ortodocși totul se întâmplă de trei ori și poate e cu noroc.

M-a „salvat” Corneliu Roșianu, aș putea spune, deoarece pe el l-am văzut la televizor anunțând că se înființează Facultatea de Jurnalistică. Eu eram atunci la meditație, la Craiova, învățam ceva complicat pe la chimie, ceva de nu înțelegeam în niciun fel. La chimie. Și m-am întors de la meditație, de la Craiova, acasă la mine, la Slatina, și le-am spus părinților, „OK, uite, am făcut cum ați zis voi doi ani de zile, am dat la Medicină. S-a dovedit că nu se lipește de mine, nu e pentru mine. Acuma facem cum aș vrea și eu”. Și anume, să mă fac ziarist, ca tata.

Pentru că tata, ziarist fiind, m-a ținut departe de meseria asta, pentru că știa ce însemna să o faci înainte de 1989 mai ales. Să alergi prin frig, prin ploaie, ca om de teren și să scrii după normative. Să stai să miroși plumbul și alte substanțe, pe acolo, prin tipografie. Si am zis „Uite, eu asta visez, asta vreau să fac”. Și, întrucât era facultate nou înființată, examenul de admitere s-a dat în toamnă, în septembrie, în vreme ce toate celelalte examene de admitere erau în vară.

Ca să-mi încerc mâna și să mă verific cât de competent sunt la Limba și Literatura Română, la gramatică, am dat în vară și la Litere. Am intrat la Litere și, ce să vezi, în toamnă am intrat și la Jurnalistică. Și le-am dus în paralel doi ani de zile”, a declarat Ursu în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.