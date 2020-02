Nimeni nu poate pune la îndoială faptul că fotbalul fără suporteri poate fi fotbal împlinit. Astăzi ne referim la gestul pe care clubul Valencia l-a făcut pentru unul dintre cei mai loiali suporteri ai săi.

Anul trecut, conducerea Valenciei a recurs la un gest superb pentru un suporter adevărat, care și-a iubit echipa până în ultima zi din viața sa. Vincente Navarro Aparicio, suporter pătimaș al „liliecilor”, și-a pierdut vederea la vârsta de 54 de ani, dar din dragoste pentru echipă, acest lucru nu l-a împiedicat să meargă în continuare pe arena „Mestalla” la meciurile Valenciei, dar nici să-și însoțească echipa mult iubită la meciurile din deplasare.

A fost socios până în ultima sa zi din viață

Până la decesul său, în 2017, a vrut să fie mereu printre suporterii Valenciei și să simtă atmosfera nebună de pe acest stadion celebru al Spaniei. Iar clubul i-a respectat dorința. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani a clubului, o statuie din bronz a lui Vincente Navarro Aparicio a fost amplasată exact pe locul pe care acesta îl ocupa la fiecare meci al „liliecilor” pe terenul prorpiu: scaunul cu numărul 164 de pe rândul al 15-lea în sectorul central al tribunei centrale.

A Valencia fan had his season ticket for years, he ended up going blind in his 50's, but kept his season ticket because he wanted to feel the atmosphere at the games. When he passed away 2 years ago, the club put a statue of him in his seat, so he would forever be at the games 👏🏼 pic.twitter.com/44rxrqBjJJ

— Emma (@THFC_EmmaD) June 2, 2019