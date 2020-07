Pe măsură ce lumea iese din blocaj, mulți dintre noi au descoperit că beau mai mult alcool ca niciodată. Simon Chapple, din Marea Britanie, care este autorul cărţii The Sober Survival Guide, spune că există multe semne care ar putea avea o problemă de băutură – adăugând că, dacă le recunoașteți în voi, atunci este timpul să luați măsuri.

Expertul spune că dacă viața socială se învârte în jurul alcoolului, şi ai lăsat responsabilitățile la o parte este un semn clar că te îndrepţi spre ceva carete poate distruge.

Simon, care era un „băutor mare” și consuma în mod regulat 2-3 sticle de vin seara, a spus: „ Unul dintre cele mai importante sfaturi pe care le pot oferi celor care sunt îngrijorați cu băutura le spun atât: să recunoașteți că aveți o problemă și apoi să luați măsuri. „Nu contează dacă nu reușiți să renunțați imediat – continuați să vă înconjurați și cereţi sprijin din partea celorlalți și veți reuși”.

1. Întreaga viață socială se învârte în jurul alcoolului?

Dacă se întâmplă asta , este posibil să fie un semn că trebuie să vă lăsaţi de alcool. Fii sincer cu tine însuți, aanalizează cât timp petreci în fiecare săptămână să bei. Petreceți timp redescoperind hobby-urile și activitățile care vă aduc o bucurie reală de a găsi un mod mai sănătos de a petrece timpul.

2. Negarea

Este o formă obișnuită de negare atunci când știi în inima ta că bei prea mult. Când beam foarte mult, obișnuiam să caut pe Google simptomele pentru a vedea dacă se potrivesc cu ale mele – dar, ca toți, am ignorat simptomele care nu mi-au plăcut și am acordat atenție doar celor pe care voiam să le aud. Făcând acest lucru, am putut să îmi confirm că băutura era sub control, chiar dacă nu a fost aşa.

3. Lăsați responsabilitățile la o parte?

Îți neglijezi activităţile de acasă și de la serviciu? E clar. Dacă te trezești în fiecare dimineață cu mahmureală și nu poți funcționa normal, este timpul să nu mai bei. După ce recunoașteți că consumaţi alcool prea mult, următorul pas este să începeți să vă educați și să aflați despre beneficiile unei vieți fără alcool.

4. Căutați confirmări de la alţii?

Când glumești faţă de alţii despre obiceiul tău de-a bea prea mult, speri că te vor asigura că nu bei prea mult. Aceasta este o altă formă de părtinire de confirmare și un semn sigur că lucrurile scapă de sub control.

5. Personalitatea ta se schimbă după o băutură?

Devii obositor și nepoliticos? Vă place a doua zi? Dacă băutura vă determină să vă comportați urât, pierdeți prietenii și dăunează relațiilor cu ceilalți, atunci trebuie să faceți bilanț. Conștientizarea este cheia pentru a face o schimbare, mai degrabă decât a deveni supărat dacă alte persoane critică comportamentul tău.

6. Vă bazați pe alcool pentru a vă ssimţi bine?

Crezi că te face să te simți relaxat și mai sociabil? Simțeam că nu sunt o persoană interesantă și amuzantă dacă nu beau ceva. Am gresit. Cert este că alcoolul este o soluție pe termen scurt și pe termen lung crește anxietatea, depresia și simptomele legate de stres. Mulți oameni constată că rămân blocați într-un ciclu de băut zilnic, deoarece cred că alcoolul ajută la stres și anxietate.

7. Bei în timpul zilei?