ESTE SAU NU ESTE cum crede lumea? SOŢIA lui Pomohaci a spus tot ce avea pe suflet: El era mai curios....

Ileana Matuș a vorbit despre căsătoria cu Cristian Pomohaci. Cei doi au fost căsătoriți câțiva ani. Mariajul lor a eșuat. Motivul clar nu a fost dezvăluit de niciunul dintre ei. Ileana Matuș a lăsat să se înțeleagă că pur și simplu nu s-au potrivit.





Întrebata daca l-a suspectat vreodata pe preot ca i-ar placea barbatii, cantareata de muzica populara a dat un raspuns vag.

„Cand m-am casatorit cu el, am avut un vis, ca orice femeie, mi-af fi dorit o familie, mi-as fi dorit un barbat ca oricare dintre noi. (…). Nu e un om violent, ii plac povestile. (…). El era mai curios, era mai curios in ceea ce priveste omul. Ii placea vedetismul, sa fie sus, sa fie la inaltime, probabil ca noi toti care vrem sa ajungem undeva. (…). Pot sa vorbesc in momentul in care il prind in fapt, dar asa ce pot sa spun?„, a spus Ileana Matus, fosta soție a lui Cristian Pomohaci, conform stirilekanald.ro.

Cristian Pomohaci este acuzat de mai mulți presupuși martori că ar fi întreținut relații sexuale cu bărbați, în special cu băieții minori de care avea grijă și cărora le-ar fi făcut avansuri. Totul a început după ce un tânăr l-a înregistrat în timp ce îi cerea favoruri sexuale. Băiatul avea atunci 17 ani.

Cristian Pomohaci şi cântăreaţa de muzică populară Ileana Matus s-au căsătorit pe 29 octombrie 1999 la Primăria Rona de Jos din judeţul Maramureş. La cinci ani de la nuntă în 21 decembrie 2004 s-a produs separarea printr-o hotărâre emisă de Judecătoria Sectorului 2.

