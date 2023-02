Este doliu în lumea filmului. Un celebru actor, cunoscut pentru rolurile sale în filmele de groază, a murit

George P. Wilbur și-a început cariera lucrând ca figurant și ca dublură de cascador. La început, actorul a fost dublura lui John Wayne.

Acesta nu a avut doar o carieră de succes în actorie, ci a fost și un renumit cascador. El a devenit cunoscut pentru rolul din seria de filme de groază Halloween, unde l-a interpretat pe ucigașul mascat Michael Myers, în două filme separate. Este vorba despre Halloween 4: Întoarcerea lui Michael Myers și Halloween: Blestemul lui Michael Myers.

De-a lungul timpului a jucat în numeroase producții cinematografice, dar și seriale. Colegul său cascador din filmul Halloween, Christopher Durand, a anunțat vestea pe Facebook, scriind: „George P. Wilbur a murit aseară. George, ai fost un act de clasă și ai fost foarte iubit. O să ți se ducă dorul”.

A jucat în peste 100 de filme și emisiuni TV, a făcut cascadorii și a avut numeroase roluri în fața camerei. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Escape from the Planet of the Apes (1971), Pennies from Heaven (1981), Firestarter (1984), The Running Man (1987), Ghostbusters II (1989) și American Muscle (2014).

În 2010, George P. Wilbur a primit o stea pe Hollywood Stuntmen’s Hall of Fame.

Wilbur a fost interpretat și în celebra serie Family Guy

Wilbur a fost menționat și într-un episod memorabil din Family Guy, în 2012. Episodul, numit „Tom Tucker: The Man and His Dream”, dezvăluie că reporterul TV Tom Tucker este în secret Wilbur. Acest lucru îl entuziasmează foarte mult pe Peter Griffin, care numește continuarea drept „cel mai tare film din toate timpurile”. Cu ajutorul lui Peter, episodul îl urmărește pe Tom/George în timp ce acesta decide să-și reia cariera de actor.

Cascadorul și-a început cariera ca actor înlocuitor pentru John Wayne, după ce a lucrat ca figurant în filmul din 1966 El Dorado. Momentan nu se cunosc cu exactitate cauzele morții sale, potrivit movieweb.com.