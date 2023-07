Eşec catastrofal pentru Putin, în Ucraina. Rusia, redusă la jumătate

Argumentele lui Tony Radakin

Tony Radakin, a declarat în cadrul audierilor din 4 iulie din Parlamentul Marii Britanii, că Federaţia Rusă și-a pierdut aproape jumătate din capacitatea de luptă în Ucraina, informează The Financial Times.

„Rusia a pierdut aproape jumătate din eficiența de luptă a armatei sale”, a spus Radakin.

Anul trecut a tras 10 milioane de obuze de artilerie, dar în cel mai bun caz poate produce 1 milion de obuze pe an. A pierdut 2.500 de tancuri și în cel mai bun caz poate produce 200 de tancuri pe an”, a spus Radakin, citat de The Financial Times

Radakin a descris invazia Ucrainei drept „un eșec catastrofal pentru Rusia” și a lăudat câștigurile armatei ucrainene în contraofensiva în curs: „Chiar și în ultimele săptămâni, Ucraina a luat înapoi mai mult teren decât a luat Rusia în ultimul an”.

De ce ofensiva ucraineană decurge lent

Potrivit lui Radakin densitatea mare a câmpurilor de mine plantate de ruși, lipsa acoperirii aeriene pentru forțele ucrainene și dotarea insuficientă a echipamentelor militare solicitate de Kiev au îngreunat campania de contraofensivă a Ucrainei.

În același timp, a observat Radakin, este nedrept să se evalueze succesul acțiunilor ofensive ucrainene în funcție de timpul trecut de la începutul controfensivei.

Marea Britanie este pe locul doi după SUA în ceea ce privește acordarea de ajutor militar Ucrainei. În mai 2023, prim-ministrul Rishi Sunak a promis că va livra armatei ucrainene sute de rachete de apărare aeriană și drone de atac.

Pierderile Rusiei în războiul din Ucraina

Potrivit statisticilor statului major al armatei ucrainene, Rusia a pierdut de la începutul războiului în Ucraina cel puţin 231.700 militari, 315 avioane, 309 elicoptere, 4062 de tancuri, 4288 sisteme de artilerie, 395 sisteme de apărare antiaeriană, 18 nave maritime şi peste 10.000 unităţi de tehnică.

Pe de altă parte, Kremlinul susţine că pierderile armatei ruse în Ucraina sunt minimale, iar cei care suportă pierderi enorme sunt ucrainenii.