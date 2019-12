Vehiculele aeriene fără pilot (UAV), atât nearmate, cât și înarmate, vor decola de pe aeroportul Gecitkale începând cu 16 decembrie, potrivit agenției private de știri Demiroren.

Eforturile aviației militare turce au necesitat mai mult timp, conform agenției, care a adăugat că, de mai multă vreme, o echipă de experți din Ankara au luat în considerare aeroportul, cunoscut și ca Lefkoniko pentru grecii ciprioti.

Insula Cipru a fost divizată în urma invaziei turce din 1974, declanșată după o scurtă lovitură de stat susținută tacit de Grecia. Partea greacă a insulei are o dispută veche cu Turcia, referitoare la proprietatea combustibililor fosili din Mediterana de Est, considerată a fi bogată în gaze naturale.

La începutul acestui an, Turcia a început să caute petrol și gaze în largul coastei Ciprului, trimițând în zonă două nave de foraj și o navă de explorare cu drone care le-au escortat în scopuri de monitorizare și protecție. Uniunea Europeană consideră că aceste activități sunt ilegale și a impus sancțiuni împotriva Turciei, ca răspuns.

Autoritățile de la Ankara sunt de părere că unele zone în care Ciprul își exploatează resursele sunt fie pe riftul continental turc, fie în zone în care statul turco-cipriot are drepturi asupra oricăror bogății descoperite.

Se vor face investiții suplimentare la aeroport, a declarat premierul cipriot turc, Ersin Tătar, în urma deciziei cabinetului, potrivit agenției de știri Demiroren.

„Protecția drepturilor și intereselor turco-cipriote este prioritatea noastră principală”, a declarat domnul Tatar, citat de Demiroren.

