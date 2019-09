Francezul Billel Omrani (26 de ani) a devenit eroul „feroviarilor” în meciul cu gruparea romană. Introdus în teren de Dan Petrescu la pauză, în locul lui Lacina Traore, Omrani a înscris golul victoriei.

„A fost un joc dificil cu o echipă foarte bună. Ei au înscris primii, după aceea trebuia să întoarcem rezultatul. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să face acest lucru. Am tras din prima, am dat-o în bară, iar apoi am plasat acea minge.

Trebuie să accept că nu am fost în primul <<11>>, antrenorul (n.r. – Dan Petrescu) mi-a spus să fiu pregătit pentru că pot să intru şi după cinci minute, şi în prima repriză, şi mai târziu. Sperăm să rămânem pe primul loc în grupă”, a spus Omrani după meci.

Dan Petrescu a explicat imediat după triumful cu Lazio de ce atacantul francez nu a început ca titular. „Pot să spun că trebuie să ai şi ceva noroc când schimbi ceva. Când adversarul în Europa are doi atacanţi de valoare, e bine să joci cu trei fundaşi centrali. A fost o mutare logică, dar dacă ieşea rău sunt convins că toată lumea mă făcea praf. Mi-am asumat asta. Cred că am avut două penalty-uri, iar în partea a doua am avut ocazii imense prin Omrani. Nici nu ştiu cum a marcat. Lumea ştie că cine nu face ce vreau eu pierde echipa, iar Omrani de-asta nu a fost titular. Nu a corespuns la antrenamente şi el ştie asta”, a spus tehnicianul CFR-ului

