„De fapt… dacă nu am fi în Uniunea Europeană și NATO ar trebui dată „Legea Statului Eșuat”, prin care poliția, jandarmeria, universitățile, fiscul în principal, dar și alte instituții, să fie desființate și reînființate la loc în jurul puținilor oameni profesioniști pe care îi mai avem. Da, am fost radical în puțina curățenie pe care am făcut-o, cu bacul și plagiatele, dar nu cât ar fi trebuit. Cred (subliniez, cred doar, nu sunt sigur) că există suficienți oameni în jurul cărora să refacem instituții. Mulți, inclusiv eu, am încercat să reformăm instituții, dar cred că sunt, mai toate, dincolo de reparabil.

PS: aș vrea să se înțeleagă limpede: da, și eu doream un partid curat și… nou în epoca post-Băsescu. Și eu doream ca alții să reușească politic acolo unde am eșuat eu. Parțial au reușit dar, din păcate, trebuie să le spun USRiștoPLUSiștilor că sunt foarte aproape de catastrofă și ei pentru că fac două erori: 1) cu mâna stângă se adapă ideologic din fântâna greșită, poluată cu somniferul rațiunii.

2) Cu mâna dreaptă aleg, dintre grăunțele noi, prea adesea pe cele de buruieni: oameni goi de conținut. Pentru că creierul lor colectiv, încă crud, nu are încă suficient discernământ.

Având în vedere succesul lor electoral, mi-aș consuma energia dându-le un sfat amical, nu combătându-i: învățați mai repede decât câștigați puterea. Așa aveți o șansă.

Aș da un sfat și PNL: dragă Ludovic, am spus despre PNL, când ai preluat funcția, că e partidul moluscă. Mai ai până în 1 septembrie să faci câteva lucruri radicale:

1) detașarea de uselism și useliști

2) oameni deștepți și programe clare, scurte, radicale și bugetate de reformă a tuturor marilor sisteme.

Altminteri o să pierdeți tată munca bună de până acum. Lumea se mișcă incredibil de repede. Și vă spune o chestie simplă: lead, follow or get out of the way”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

