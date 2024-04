Monden Erika Isac s-a mutat cu iubitul. Cei doi își țin relația departe de ochii lumii







Erika Isac se numără printre artistele în vogă ale momentului. Cântăreața în vârstă de 24 de ani a ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei Macarena. Melodia a stârnit un val de reacții în mediul online. După ce a gustat succesul, artista se concentrează pe viața amoroasă. Astfel, în urma despărțirii de Adi Istrate, aceasta s-a cuplat cu trapperul MGL.

Erika Isac, îndrăgostită lulea de noul iubit

Mătăsaru George Leonard, cunoscut după pseudonimul MGL este cunoscut în lumea muzicii. De altfel, acesta a avut apariții în marile festivaluri din România, printre acestea numărându-se „Beach, please!” sau „Neversea”.

Erika Isac se bucură de aprecierea fanilor, mai ales după succesul piesei Macarena, însă nici iubitul ei nu duce lipsă de fani. Pe rețelele de socializare, MGL are o comunitate mare de urmăritori.

Cei doi s-au mutat împreună

Cu toate că povestea lor de dragoste este una recentă, artista și trapperul au făcut marele pas. În mare secret, aceștia s-au mutat deja împreună.

Cei doi preferă să își țină relația departe de ochii curioșilor. Astfel, pe rețelele se socializare nu publicat imagini împreună. Dincolo de această imagine, îndrăgostiții ar fi mereu alături, inclusiv la evenimente. Recent, cei doi au luat parte la festivalul Massif din Poiana Brașov.

Erika Isac, relație controversată cu Adi Istrate

Înainte de a intra în relația cu MGL, cântăreața s-a iubit cu Adi Istrate. Artistul a recunoscut că avea iubită în momentul în care a început povestea cu Erika.

„Da, eram într-o relație. A fost greu, a fost foarte greu. Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că nu m-am simțit nici eu confortabil, nu a fost okay, clar, dar cumva mi-am dat seama că nu este o chestie de care trebuie să fug. Asta am făcut pentru că așa a fost să fie.”, a declarat Adi Istrate.

De asemenea, artista a vorbit despre fosta relație, precizând că i-a fost greu să accepte situația.

„Exista chimie, asta era problema. El, la momentul respectiv, avea un angajament într-o altă relație și din acest motiv am încercat să stăm cât mai departe unul de celălalt.”, a spus Erika.