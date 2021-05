Eric Clapton începe propaganda anti vaccin, starul rock declarându-se de la început sceptic, iar acum lansează vorbe grele împotriva siguranței vaccinului. El susține că a avut o „reacție dezastruoasă” după ce și-a administrat vaccinul AstraZeneca. Reacția a fost așa serioasă încât l-a făcut să se teamă că nu va mai putea să cânte niciodată.

Eric Clapton a criticat „propaganda” cu privire la siguranța vaccinului, susținând că a suferit efecte secundare alarmante după vaccinarea împotriva COVID-19, scrie Daily Mail. Legendarul chitarist, era sceptic și înainte. El a spus că mâinile și picioarele sale au devenit „inutile” – ceea ce i-a provocat temeri că nu va mai cânta niciodată.

„Am avut imediat reacții severe”

Într-un mesaj adresat producătorului său de muzică, el a spus: „Am luat prima doză de AZ [AstraZeneca] și am avut imediat reacții severe care au durat zece zile”. Eric Clapton a atacat „propaganda” cu privire la siguranța vaccinului, susținând că a suferit efecte secundare alarmante după administrarea vaccinului împotriva COVID-19.

Artistul de 76 de ani a spus că „s-a recuperat în cele din urmă”, dar a suferit „reacții dezastruoase” și la șase săptămâni după ce a făcut a doua doză. El a adăugat: „Mâinile și picioarele mele erau fie înghețate, amorțite sau arzătoare, și cam inutile timp de două săptămâni, mă temeam că nu mă voi mai cânta niciodată. Nu ar fi trebuit să mă apropii niciodată de ac. Dar propaganda a spus că vaccinul este sigur pentru toată lumea”, a spus Eric Clapton.

Muzicianul, care are emfizem, și-a încheiat e-mailul către magnatul italian de muzică Robin Monotti Graziadei, spunând: „Am fost un rebel toată viața mea, împotriva tiraniei și a autorității arogante, ceea ce avem acum”. Clapton a criticat guvernul la începutul acestui an într-un cântec anti-lockdown numit Stand And Deliver. Piesa a fost realizată în colaborare cu Van Morrison, care este, de asemenea, un critic al restricțiilor.

Sursa foto: Instagram