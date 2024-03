Monden A murit Eric Carmen. El a fost vocea din spatele pieselor All by Myself și Hungry Eyes







Eric Carmen, solistul trupei The Raspberries, a murit la 74 de ani. Tragica veste a fost anunțată de soția lui. El a făcut istorie cu melodiile „All by Myself”, „Never Gonna Fall in Love Again”, „Hungry Eyes”„ din filmul Dirty Dancing, și „Footloose”.

Muzica lui Eric Carmen, în filmul Guardians of the Galaxy

Trupa The Raspberries s-a bucurat de un succes formidabil atunci când melodia „Go All the Way”, veche de 40 de ani, a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Guardians of the Galaxy. Piesele cântate de Eric Carmen au fost ascultate de fanii pop-rock din toată lumea.

Soția sa a anunțat tragica veste

Soția sa, Amy Carmen, a anunțat că artistul a murit în somn, dar că a lăsat o moștenire impresionată, muzica lui. Ea a reamintit de melodiile lui, care nu vor fi uitate niciodată. Aceasta i-a mai rugat pe fani să respecte intimitatea familiei.

„Cu imensă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare a decesului lui Eric Carmen. Dulcele, iubitorul și talentatul nostru Eric s-a stins în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să știe că, timp de zeci de ani, muzica lui a atins atât de mulți și va fi moștenirea lui de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem enorma noastră pierdere. 'Love Is All That Matters... Faithful and Forever”, a spus ea.

Fanii lui Eric Carmen, zdrobiți de durere

Cauza și circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice. Fanii au scris o mulțime de mesaje pe contul lui de Facebook. Ei au spus că muzica lui Eric Carmen a avut o mare influență asupra vieții lor și că sunt zdrobiți de durere. Aceștia au mai scris că melodiile lui i-au ajutat să treacă peste multe momente grele.

„Sunt complet zdrobit. Ce influență uriașă a avut muzica lui în viața mea”, a comentat un fan. „Îți mulțumesc Eric pentru muzică și amintiri. Muzica ta a avut o mare influență asupra mea de când aveam 15 ani și chiar am folosit "I was born to love you" ca vals de la nunta noastră. Un astfel de talent muzical, nu vei fi uitat niciodată”, a scris un alt fan.

„Unul dintre artiștii mei favoriți din toate timpurile! Îmi va lipsi enorm, dar muzica lui va dăinui pentru totdeauna”, a spus un al treilea. „Îmi pare atât de rău pentru toată familia lui. Muzica lui m-a făcut să trec prin multe momente grele în viață. Odihnește-te liniștit Eric”, a adăugat un al patrulea fan, potrivit The Sun.