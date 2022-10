Epilare cu ceară vs epilare definitivă – Tu ce alegi?

Dar, înainte de a discutam despre fiecare în parte, ce ziceți de câteva sfaturi?

Cu 48 de ore înainte de epilarea propriu-zisă, îndepărtați celulele moarte de pe suprafața pe care o veți epila. Folosiți un burete, un exfoliant blând, de exemplu un scrub cu ulei. După ștergerea cu prosopul, pudrați ușor pielea cu o pudră de corp sau cu talc pentru copii, care absoarbe toată umezeala rămasă. Apoi, un alt truc pentru ca epilarea sa aibe efect WOW!, aveți grijă ca părul să aibe cam jumătate de centimetru. Dacă este prea scurt, nu îl veți putea îndepărta pe tot.

Dacă, din contră, îl lăsați prea lung, vă așteaptă o experiență dureroasă. Știați că nu vă puteți epila în orice perioadă? Cu câteva zile înaintea menstruatiei, dar și în timpul acesteia, pielea devine mult mai sensibilă, așa că, spuneți PAS! Nu consumați alcool și cofeină în exces, deoarece este demonstrat că aceste substanțe pot bloca porii, ceea ce va crește nivelul de durere. Este recomandat ca în ziua epilării, să eviți expunerea la soare sau aplicarea diverselor creme sau loțiuni parfumate, pentru a permite foliculilor să se închidă.

Și, odată ce ați urmat aceste sfaturi, ce metodă de epilare alegeți?

Epilatul cu ceară va rămâne una dintre metodele preferate de doamne și domnișoare. Este o metodă clasică, iar unele persoane sunt obișnuite cu acest procedeu, pielea s-a obișnuit și devine din ce în ce mai ușor de realizat, iar firul de păr crește din ce în ce mai rar și mai subțire. În plus, două sau trei săptămâni, în funcție de metabolismul fiecăruia, pielea rămâne catifelată. Și, pentru că ne-am gândit la persoanele care vor să încerce această metodă, dar și la cele deja experimentate, am creat kituri complete, ce inclut atât ceara, sub forma de granule sau la tub, cu diverse arome naturale, rola-bandă pentru epilat, spatule din lemn, loțiunea, uleiul sau parafina, dar și aparatul pentru încălzit ceara sau parafina.

Și, cum epilarea a trecut mai departe de lamă, ceară, sau clasicul epilator, cum ar fi să te epilezi la câteva luni distanță, să ai mereu pielea fină, și ce este mai interesant, fără să mergi la salon și fără costuri exagerate? Noi avem aceste aparate IPL (Intense Pulse Light – Lumină Intens Pulsată), ce folosesc lumina, iar aceasta este emisă din toate lungimile de undă vizibile, asemănător cu blițul foto, așadar, este o procedură diferită de tratamentul cu laser. Este o tehnologie non-invazivă, se folosește pe aproape toate tonurile de piele, cu mici excepții, și ce este WOW!, s-a dovedid că ajută la vindecarea foliculitei. Dacă ești adepta schimbărilor, și a noului, nu ezita să încerci un astfel de aparat!

Te-ai decis? Tu ce metodă de epilare folosești?