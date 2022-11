Enner Valencia, primul marcator al Cupei Mondiale din Qatar. Povestea spectaculoasă a fotbalistului din Ecuador. Video

Atacantul Enner Valencia, unul dintre jucătorii de bază ai Ecuadorului s-a remarcat încă din meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Qatar. El a marcat trei goluri împotriva țării gazdă, primul dintr-un offside, care a fost anulat, și alte două valabile. În minutul 16, Enner Valencia, care se anunță a fi revelația acestui Campionat Mondial, a transformat o lovitură de la 11 metri. A urmat, un al doilea gol, din acțiune, în minutul 31.

După cele două goluri marcate, de altfel, pe seama lui Enner Valencia, au început să circule tot felul de glume pe internet. Imaginea sa a fost introdusă într-o fotografie celebră, o reclamă la un brand de lux, alături de supervedetele din fotbal, Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Cele trei goluri, dacă îl luăm în considerare și pe cel anulat, îi dau dreptul, cred noii săi admiratori, să stea alături de cei mai mari jucători ai lumii la această Cupă Mondială.

Jucător în Turcia, la Fenerbahce, ecuadorianul are o poveste de viață spectaculoasă, care ar putea fi la baza unui scenariu de film. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani provine dintr-o familie săracă, iar în copilărie își ajuta părinții să câșige bani vânzând lapte pe străzile din San Lorenzo.

Enner Valencia și-a petrecut copilăria în Ricaurte, localitatea natală, unde le dădea părinților o mână de ajutor, mulgând vaci și vânzând laptele pe stradă. Ulterior, după ce își încheia treaba, tânărul mergea și juca fotbal alături de prieteni, cu o minge improvizată.

Ulterior a fost remarcat și a ajuns la o echipă profesionistă, de unde a avansat, ajungând să joace pentru Everton, dar și pentru West Ham.

În august 2020, Enner, ajuns om de bază în naționala Ecuadorului, a trecut printr-o perioadă dificilă. Sora sa, Erci, a fost răpită de o bandă armată care a cerut o răscumpărare de 1,5 milioane de lire sterline. Aproximativ 15 persoane înarmate au intrat cu forța în locuința familiei și au luat-o pe fată.

Sora fotbalistului a fost salvată, în cele din urmă, de agenții de securitate ecuadorieni care au găsit-o în junglă și au adus-o acasă.

