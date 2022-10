Bombardierul „invizibil” va fi lansat pe 2 decembrie. Cum arată aeronava ce poate lovi oriunde în lume. Video

Deși reprezentările artistice ale B-21 au fost publicate de Forțele Aeriene și Northrop Grumman, avionul B-21 real nu a fost niciodată dezvăluit public. Noul bombardier intercontinetal B-21 Raider va fi lansat public pe 2 decembrie. Aeronava este capabilă să „penetreze apărarea antiaeriană inamicului și să lovească ținte oriunde în lume”.

Evenimentul va avea loc la unitățile Northrop Grumman din Palmdale, California, unde B-21 este în producție. În timpul unei ședințe de informare în această după-amiază, secretarul de presă al Pentagonului, Generalul Pat Ryder, a declarat că Northrop va fi responsabil cu întocmirea listei de invitați pentru lansare.

Andrew Hunter, directorul de achiziții al Forțelor Aeriene, a confirmat că lansarea va avea loc în prima săptămână a lunii decembrie. Într-un comunicat de presă ulterior, Northrop a declarat că evenimentul va oferi o „vizualizare exclusivă” a B-21 – sugerând că cei atât de norocoși să vadă noul bombardier îl vor admira doar dintr-un singur unghi, permițând Forțelor Aeriene și Northrop să împiedice privitorii să culeagă informații despre design.

On Dec. 2, we’ll unveil the world’s first sixth-generation aircraft. Stay tuned for your first look at the B-21 Raider. https://t.co/y5TJ8wOkY8 pic.twitter.com/SEWbsmVZR3

— Northrop Grumman (@northropgrumman) October 20, 2022