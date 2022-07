Enigmă dezlegată: Ciorile din Cișmigiu stau pe craca Ministerului Mediului, iar șefa ALPAB privește la găinațul lor. Ceaușescu le-a împușcat

Nicicând nu a fost mai prezentă în memoria generațiilor de peste 40 de ani sceneta cu Anda Călugăreanu și Octavian Cotescu despre „Cum se numește pomul care face ciori?”. Acum, în Cișmigiu, copiii își întreabă părinții același lucru, atunci când văd copacii plini de înaripatele negre.

În anii 80, atunci când s-a difuzat la TVR scheciul Andei și al „tăticului” Octavian Cotescu, textul viza înmulțirea ciorilor peste măsură în București. Nu după mult timp, s-a spus că Ceaușescu a ordonat ca vânătorii să-și facă datoria și să împuște păsările. N-ar fi fost pentru prima dată, fiindcă Asociațiile de vânători din țară rezolvau asemenea probleme, ba în parcurile unor orașe, ba în zone agricole unde numărul ciorilor era foarte mare și păsările distrugeau însămânțările țăranilor.

Ei bine, astăzi, e interzisă vânarea ciorilor! Din 2020, de la scandalul cu Ursul Artur și prințul austriac, care s-a dovedit a nu fi personajul prezentat de activiștii de mediu, ba nici ursul nu era Artur. Dar atunci, în „războiul urșilor”, niște ONG-uri au făcut presiuni asupra Ministerului Mediului să fie interzisă și vânarea păsărilor migratoare fiindcă prea veneau în România mulți pasionați de împușcarea gâștelor, rațelor săbatice și cormoranilor.

Taxele de vânătoare erau piperate, dar s-a decis că e mai bine să rămânem noi cu păsăretul ocrotit, iar vânătorii internaționali să împuște, tot pe euro, în lăstărișul și pădurile Ungariei, Ucrainei sau a altor țări europene. S-a bătut mult moneda pe împușcarea ciocârliilor, o delicatesă pentru bogătanii italieni și un lucru oribil pentru românii care au o sensibilitatea aparte pentru pasărea-simbol.

Ministrul Mediului Tanczos Barna, ca să scape de acuzațiile că decimează urșii din Carpați, a semnat și ordinul de interzicere pentru trei ani a vânătorii la păsări migratoare, categorie în care se înscriu și ciorile. N-a mai făcut nicio distincție. Doar fazanii au rămas în bătaia puștii.

Ce este de făcut atunci ca să scăpăm de ciorile din Cișmigiu, care umplu băncile cu găinațul lor? Care e soluția? Asta s-a întrebat și Corina Bega, noul director al Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB), numită de o lună de către primarul Capitalei, Nicușor Dan. Anunţul numirii sale a fost făcut de viceprimarul Horia Tomescu. Ca și el, Corina Bega este membru USR.

Am aflat că doamna Bega caută soluții pentru dispariția ciorilor zilele trecute, când am publicat pe site-ul Infoactual.ro articolul „Ce planuri are noul director ALPAB, Corina Bega pentru a goni ciorile din Parcul Cişmigiu”.

Înainte de toate trebuie spus că instituția pe care o conduce a câștigat bani de la Primăria Bucureștiului cu un un studiu care să stabilească de ce se adună în Cișmigiu ciorile care fac mizerie pe alei. Corina Bega a spus într-un interviu că a făcut toate demersurile și a deschis un proiect în SEAP. Lucrând înainte în sfera oengistă, a știut unde , cum și când să bată la uși să ceară și să facă loby.

„Nu am primit nicio ofertă (pentru proiectul cu ciorile). Nu ne-am oprit acolo. Ne-am îndreptat și către Asociația Ornitologică. Am luat contact și cu mediul academic. Și chiar vrem să găsim un răspuns, o soluție pentru îndepărtarea ciorilor”, spune noul director ALPAB, care adaugă și că n-a primit niciun răspuns, nu i s-a indicat nicio soluție cu privire la alungarea ciorilor din Cișmigiu.

Păi cum să-i dea soluții tocmai cei care au militat pentru ocrotirea ciorilor și au interzis vânarea lor?

Dar poate că problema se rezolvă de la sine, odată cu trecerea timpului. Corina Bega ne-a anunțat că studiul va dura 2 ani, din care cel puțin un an de zile, de la atribuirea contractului printr-o procedură de achiziție care încă nu s-a lansat, va fi studiat comportamentului ciorilor. Abia apoi, cu hârțogăraia în mână, să se găsească soluția contra ciorilor și să fie și implementată.

E imposibil să închei textul despre acest important și grandios proiect, în valoare de 500.000 de lei (100.000 de euro) fără să reiau și viziunea doamnei Bega despre cum ar (mai) putea fi gonite ciorile din copacii Cișmigiului.

„Am constatat că la unul dintre punctele comerciale din zonă e o lumină, un fel de laser care se aprinde noaptea și în zona aia sunt mult mai puține ciori. O altă inițiativă a fost să renovăm Foișorul, unde în urmă cu ani venea fanfara militară și cânta. Și cred că și fanfara militară, dacă ar cânta acolo, n-ar fi chiar pe placul ciorilor”, a spus Corina Bega, membru USR și nou director al ALPAB.

Nu râdeți, că nu-i de râs!