Emma Răducanu este imaginea Porsche, dar conduce o mașină la mâna a doua preferată de mulți români

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu a devenit un superstar după ce a câștigat în US Open în 2021. Mai multe companii de renume au vrut să colaboreze cu ea, iar tânăra de 20 de ani a câștigat milioane de lire sterline din contractele de publicitate.

A ales o Dacia

Recent, Emma Răducanu a devenit imaginea Porsche și, deși este pasionată de mașini, nu a ales să conducă un bolid de lux. Sportiva cu origini românești a ales o Dacia Sandero, deși și-ar fi permis să își cumpere orice altă mașină. Spune că a luat-o la mâna a doua și are mare grijă de ea.

„Tatăl meu este român și prima lui mașină a fost o Dacia. Așa că da, am o Dacia Sandero albă. Modul în care am cumpărat-o a fost unul amuzant. Am luat examenul pentru permisul auto cu trei zile înainte de primul lockdown din pandemie. Bănuiam ce va urma și știam să trebuie să cumpărăm cât mai repede o mașină. Am luat Dacia Sandero la mâna a doua. Am plătit 5.000 de lire sterline. Am avut mare grijă de ea și nu mă gândesc să renunț la ea“, a declarat Emma Răducanu pentru The Sun.

Modelul preferat

Sportiva este însă pasionată de mașini și a vorbit și despre modele Porsche. Preferata ei este 918 Spyder, dar spune că nu există nicio șansă se apropie de un astfel de model.

Emma Răducanu fost întrebată și ce autoturism ar prefera să conducă: Porsche 911 un Taycan. „Orice 911, nu contează. Cu siguranță am un respect mai mare pentru mașinile electrice, după ce am condus un Taycan. Accelerația este atât de lină, este aproape ca și cum ai decola într-un OZN. Și, evident, este grozav pentru planetă. Dar, pentru mine, nimic nu poate întrece cu adevărat mirosul și sunetul unei mașini obișnuite“, a mai spus sportiva.