Emisiunea „Schimb de mame” nu e ceea ce pare. Detalii din culise

O fostă concurentă de la „Schimb de mame”, Prima TV, a declarat că a trecut prin momente de coșmar și că producătorii emisiunii n-au ajutat-o. În acest show, mămicile fac schimb de familii, iar timp de o săptămână trebuie să stea departe de casă și să locuiască împreună cu familia gazdă.

Ce se întâmplă în emisiunea „Schimb de mame”

O fostă participantă a povestit că de la televizor pare o experiență minunată, dar că realitatea este alta. Ea a spus că nu prea s-a înțeles cu tatăl de schimb și că în timpul nopții bărbatul a intrat peste ea în cameră. Mama de schimb a tras o sperietură pe cinste și a cerut ajutorul echipei de filmare. Aceștia ar fi au mutat-o pe mămică într-un hotel și ar fi încercat să ascundă totul.

A simțit că este în pericol

Bărbatul ar fi spus că a intrat peste mama de schimb în cameră pentru că avea nevoie de șosete la ora două noaptea. Femeia a mai declarat că echipa de filmare stă cu ei doar o oră și că după îi lasă singuri ore întregi, fără să se gândească că ar putea apărea probleme.

„Nu de ce am plecat…pentru că eu nu am plecat. Nu am plecat, am fost dusă la hotel. Fiindcă în sera când s-a întâmplat de eu am fost dusă la hotel, la două dimineața, tatăl de schimb a intrat peste mine. Cică la două dimineața el căuta șosete la capul meu. Explicația lui de a doua zi dimineața exact așa a fost: căutam șosete.

Deci să înțelegeți ceva, cele care ați fost la Schimb de Mama știți, când ajungeți acolo nu stă nimeni cu voi. Pe voi va duce la familia de schimb și acolo se filmează aproximativ o oră. Și după ei vă lasă acolo și pleacă. Deci nu îți dă nimeni garanția că nu te bate, că ești mâncată, că nu ești mâncată. Deci ei te lasă acolo, iar când își termină treaba de filmat, oamenii pleacă și tu rămâi în casă cu familia de schimb, fără nicio siguranță, fără nimic”, a spus mama de schimb.

Cum a reușit să scape din emisiunea „Schimb de mame”

Fosta concurentă de la PRIMA TV le-ar fi spus producătorilor că dacă nu o lasă să plece acasă va merge la poliție. Pentru a scăpa basma curată, aceștia ar fi încheiat emisiunea brusc și ar fi început să caute alți participanți.

„A doua zi de dimineață când au venit cei care filmau eu le-am explicat și le-am zis că au două opțiuni: ori mă trimit acasă, ori mă duc la Poliție. Între timp era și un copil bolnav în casă, care urma tratament, iar în 24 de ore starea copilului s-a agravat, eu fiind nevoită cu tot scandalul și cu tot circul să mă duc cu acel copil la spital.

Și ca să nu se mai creeze scandalul, care deja începuse cu tatăl de schimb intrând în cameră peste mine, au hotărât să mă ducă la hotel două zile. De asta s-a terminat brusc și au sunat-o pe ea.

Nu am făcut plângere, nici nu mi-a trecut prin cap atunci, eu m-am bucurat că am scăpat și că am venit acasă. Deci am venit acasă după trei zile. După cum ați văzut tatăl de schimb era genul de om care bătea cu pumnul în masă și ce spunea el aia trebuia să se facă”, a povestit mama de schimb, potrivit Cancan.