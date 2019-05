Embargo Fest aduce peste 50 de artiști din Balcani

Mai sunt câteva zile până la debutul celei de-a doua ediții a Embargo Fest , eveniment care se va desfăşura în perioada 16-19 mai 2019, în comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș. Au confirmat peste 50 de artiști din România, Serbia, Bulgaria și Ungaria, iar pe lângă concerte, vor exista o sumedenie de activități: zboruri ancorate cu balonul, proiecţii de film, spectacolele de teatru pentru copii şi adulţi, ateliere de circ, dezbateri pe teme ecologice, parc de distracţii, târg de produse bio etc.





„Dudeștii Vechi este cea mai mare comunitate de bulgari din România. Ideea acestui festival a început și de la explorările de gaze și petrol în zonă. Singura comună care a opus rezistență acestora a fost Dudeștii-Vechi. Au fost proteste de amploare pentru că ei au intrat abuziv pe terenurile oamenilor. Vrem să facem și o educație ecologică prin care să atragem atenția asupra pericolelor explorărilor, mai ales că acea zonă a trăit de 350 de ani din agricultură. Noi credem că viitorul acelei zone e agricultura nu explorările de gaze. În același timp avem și un mesaj de promovare a energiei verde. Începem în fiecare zi cu dezbateri în Culto Cort unde vom avea invitați care vor aborda aceste teme“, a declarat Răzvan Munteanu, din partea organizatorilor.

La fața locului va exista o scenă specială Culto Cort, în care Asociația Culturală Embargo și Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană le propun spectatorilor să pășească într-o lume a culturii și a diversității. Din programul Culto Cort amintim spectacolele de teatru, atelierele de circ, proiecțiile de film și dezbaterile pe teme ecologice. Culto Cort face parte din Embargo Fest și este organizat cu sprijinul TM 2021.

Cum era să se pună embargo-ul pe una din trupe

Organizatorii evenimentului au avut parte și de un episod mai puțin plăcut, datorat refuzului Radio România (unul din partenerii festivalului) de a difuza un spot de promovare.

„Noi ca organizatori am avut un spot radio la Radio Timișoara, partener cu care am colaborat și anul trecut. Am înaintat o cerere de parteneriat. Datorita colaborării din trecut, au dat drumul la spot. A venit răspunsul la cererea de parteneriat. Un refuz. Justificarea era că domnul Octavian Horvath „Vita“ a scos în 1997 un album cu numele de Permis Port Sinucidere. Pe ei i-au deranjat că în spotul de radio care are 35 de secunde apare Implant pentru Refuz. Între timp domnul Mihai Anghel, directorul Radio Timișoara, a dat el semnătura peste cei de la București și astăzi spotul a intrat din nou“, a declarat Răzvan Munteanu.

„Prima dată am crezut că e o glumă. Primul impuls a fost să-mi iau carnetul de utecist și să-l ard. Sau să fug din țară. La aproape 30 de ani de la Revoluție să primești așa o veste nu e deloc un lucru plăcut. Bănuiesc că e un exces de zel, probabil se apropie alegerile și fiecare încearcă să-și facă lucrul cel mai bine. Nu pot să cred că se reintroduce cenzura. Sper să nu se repete situația. Să nu ajungem să dicteze un radio unui festival ce trupe să cheme la eveniment “, a declarat solistul trupei Implant pentru Refuz, Octavian Horvath „Vita“.

