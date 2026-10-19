În 1956, Elvis Presley a smuls That’s All Right Mama din inima blues-ului și Blue Moon of Kentucky din cea a bluegrass-ului și a făcut din ele... rock and roll-ul. A copiat apoi mișcările văzute prin cluburile de hambar din Tennessee și toată lumea și-a pierdut mințile.

Tinerii au văzut că pot să shake, rattle and roll societatea bunicilor și părinților lor, iar conservatorii de pe întreg mapamondul au făcut zid pentru a își exorciza stabilimentul de demonul modern.

Dincolo de (pe atunci proaspăt instalata) Cortină de Fier, în Blocul estic, rock-ul mai avea o imagine, în afară de cea a unei „crize adolescentine”. Noua muzică era rodul decadenței lumii capitalist-imperialiste care stătea să cadă sub loviturile socialismului.

Această teorie – așa cum am mai arătat în paginile de eter ale ziarului nostru – apărea în anii ’50 - ’60 și în presa din România Populară, dar acest curent de opinie nu avea să țină mult.

Azi am mai selectat un text din perioada când rock-ul era văzut de ziariștii comuniști ca un flagel al unei societăți care se complăcea în promiscuitate.

Un deliciu de limbaj de epocă și un delir de idei rudimentare de propagandă.

(articol apărut în România Liberă din 30 septembrie 1956)

Un nou flagel care a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii a străbătut Atlanticul şi s-a deslănţuit cu multă furie asupra oraşelor Angliei şi Franţei, Germaniei occidentale şi Olandei primejduind şi ţărmurile reci ale Norvegiei şi coastele calde ale Italiei.

Morbul acestei cumplite maladii se abate cu predilecţie asupra tinerilor care nu au atins încă majoratul.

Prezentîndu-se sub denumirea de „Rock and Roll" şi sub aparenţa nevinovată a muzicii unui dans „nou" a avut efectele unei epidemii de nebunie care a provocat indignarea părinţilor îngrijoraţi şi a obligat pe cetăţenii paşnici să ia măsuri de autoapărare.

În urmă cu doi ani undeva prin S.U.A. a luat naştere „un nou dans". În ritmul sălbatic şi înebunitor al lui „Rock and Roll“ („leagănă-te şi răsuceşte-te") destinat să molipsească tineretul american şi să producă noi milioane de dolari conducătorilor trustului B.M.I. (Broadcast Music Incorporated).

Elvis Presley cîntăreţul „Rock and Roll“-ului a devenit în scurtă vreme, cu ajutorul unei reclame deşănţate, cunoscut în toate oraşele Americii.

Dacă pe unii sunetele nearticulate pe care le scotea şi convulsiunile sale asemănătoare cu cele ale unui epileptic în plină criză i-au scandalizat, în schimb a găsit repede mulţi susţinători şi admiratori pasionaţi.

Printre aceştia, profesorul de artă Harry Wood de la universitatea din Arizona îl compară cu un zeu grec, iar în ceea ce priveşte scandaloasele sale gesturi animalice, acelaşi profesor e de părere că „ele au fost imortalizate de arta veche greacă".

Urmările „popularităţii" lui Elvis Presley şi ale „Rock and Roll“ului nu au întîrziat să se arate, constituind curînd principalul subiect de senzaţie al presei americane.

În cinematografele de pe Broadway unde rula filmul „Rock around the clock“ (leagănă-te tot timpul) care lansa „dansul“ „Rock and Roll" scaunele au fost smulse, ecranul rupt, iar spectatorii care refuzau să imite gesturile scabroase ale dansatorilor „Rock and Roll"-ului, erau molestaţi. Intervenţia poliţiei a dus in cele din urmă la arestarea zecilor de ,,dansatori“ schizofrenici.

În „New Port-Rhode Island", la clubul nautic, sute de marinari excitaţi de noul „dans " au încins una din cele mai cumplite bătăi,cu scaune, sticle de whiscky şi sifoane, terminată cu numeroşi răniţi, numai in urmă intervenţiei poliţiei, şi după cît ne relatează „New York Herald Tribune" din 24 septembrie, sediul din Filadelfia al legiunii americane a fost teatrul unui alt uriaş scandal care a dat mult de furcă în afara poliţiei şi ambulanţelor de salvare.

Dar valul de nebunie al „Rock and Roll-ului a traversat Atlanticul odată cu filmul „Rock around the clock“ producînd panică în oraşele Angliei şi răspîndindu-se apoi în cele ale Franţei, Olandei, Germaniei occidentale, etc.

Astfel ziarele engleze Times, Daily Telegraph, Manchester Guardian și altele relatează numeroase incidente, efect al importării ultimei „descoperiri" de peste ocean. La cinematografele Gaumont din Londra, Gaiety din Manchester, Prințul de Walles din Paddington, ca şi în multe altele, s-au produs încăierări soldate cu devastarea sălilor de cinematograf şi rănirea a numeroase persoane.

Furia destructivă a posedaţilor dansatori nu a putut fi potolită decît de tulumbele de apă ale pompierilor şi intervenţia poliţiei. Aceleaşi „efecte educative“ le-a avut „Rock and Roll"-ul şi la Brunswick, Paris, Oslo, Groningen, Duisburg şi pînă în îndepărtatul Sidney.

„Economist'' vorbeşte îngrijorat de „adevărata isterie” deslănţuită, iar „Daily Mail“ deplînge ideia de a se importa din S.U.A. după Chacha, Boogie-Woogie, Jitterbug, o nouă ,,descoperire" yankee.

Revista americană „Time" descrie astfel melodia fermecătoare ,,Rock and Roll": „O muzică sincopată care răsună ca nişte lovituri de bici, o chitară electrică care îţi sparge timpanul, un saxofon îndrăcit care muge ca un cerb".

În timp ce cotidianul francez „Combat“ sub titlul: „Henry Salvador este atins de o misterioasă boală americană, Rock and Roll", descrie astfel simptomele acestei maladii : „Uneori bolnavul se culcă pe pămînt scoțînd strigăte nearticulate ca „rockhoquet" sau „rock and roll mops", el obligă atunci pe partenera sa să-i danseze pe abdomen. Fără îndoială că acest sistem calmează durerile.

Apoi,dindu-şi seama intr-un moment de luciditate că această metodă este bună o forţează pe dansatoare să se aşeze pe jos şi iî dansează el pe abdomen.

În tot acest timp se strigă rock şi toate celelalte strigăte nearticulate.

Cîţiva specialişti au fost de părere că această criză seamănă cu un dans „modern". Dar entuziasmul specialiştilor în legătură cu acest nou gen de artă are motive foarte puţin artistice.

Filmul „Rockaround the clock" a produs pînă acum societăţii ,,Columbia" un beneficiu net de mai multe milioane de dolari, în timp ce monopolul plăcilor care imortalizează „divina melodie“ produce alte milioane trustului B.M.I.

Însă adevăraţii oameni de artă sunt mai puţin încîntaţi ba chiar îşi manifestă deschis şi tot mai puternic indignarea. Recent, după cum relatează ziarul „Daily Express“ în numărul său din 19 septembrie a.c., cunoscutul om de artă Billy Rose a declarat în faţa unei comisii a Senatului că trustul B.M.I. „poartă răspunderea pentru Rock and Roll şi alte manifestaţii muzicale care infectează undele. Cîntecele lansate de acest trust care editează 3/4 din numărul şlagărelor americane sunt lipsite de orice valoare şi în afară de aceasta, obscene, cam de acelaşi nivel cu comicsurile degradante“.

Declaraţii asemănătoare a făcut şi cunoscutul cântăreţ american Franck Sinatra. Glasuri protestatoare se fac tot mai mult auzite şi în ţările mai recent atinse de epidemia „Rock and Roll”ului.

Ziarele engleze arată măsurile pe care diferite oraşe din Marea Britanie au înţeles să le ia pentru a împiedica pătrunderea acestei maladii. Totodată multe ziare se fac ecoul îngrijorării oamenilor lucizi care se întreabă cum de această stare deplorabilă a putut cuprinde atîţi tineri din ţările mai sus amintite.

Răspunsul este cît se poate de limpede. Nu este de mirare că acolo unde nervii tinerilor sunt supuşi zilnic presiunii unor „bombardamente atomice" simulate acolo unde comicsurile cu cele mai senzaţionale crime, sinucideri, violuri, spargeri au atins tiraje uriaşe, să devină receptivi la îndemnurile animalice ale unor „destinderi" de genul „Rock and Roll”.