Elon Musk spune că a salvat Twitter de la faliment

Elon Musk spune că Twitter nu se mai află pe calea rapidă spre faliment. Miliardarul nu a avut o călătorie ușoară de când a preluat controlul platformei în octombrie, dar spune că „în general, pare să meargă într-o direcție bună”.

De când a preluat controlul platformei de socializare în octombrie, după ce a plătit 44 de miliarde de dolari (38 de miliarde de lire sterline) pentru ea, Elon Musk nu a avut o sarcină ușoară.

El a luat o serie de decizii politice controversate și a pierdut mulți advertiseri importanți, pe măsură ce a crescut îngrijorarea cu privire la direcția platformei – și la capacitatea acesteia de a plăti dobânzile la datoria de 13 miliarde de dolari (10,8 miliarde de lire sterline) pe care și-a asumat-o înainte de a o cumpăra, scrie Sky News.

Twitter are un șef care spune că va face greșeli

Luna trecută, la două săptămâni după ce a cumpărat compania, el i-a avertizat pe angajații Twitter că este posibil ca societatea să nu „supraviețuiască viitoarei crize economice”. Într-un podcast publicat în weekend, el a declarat pentru All-In: „A fost un adevărat rollercoaster… Are suișuri și coborâșuri, ca să spunem așa, dar, în general, pare să meargă într-o direcție bună. Am reușit să ținem cheltuielile rezonabil sub control, astfel încât compania nu mai este pe calea rapidă spre faliment”.

Mai târziu, într-un tweet, el a adăugat: „Twitter nu este încă în siguranță, doar că nu mai este pe drumul spre faliment. Încă mai este mult de lucru. Rata mea de eroare va fi mai mică în timp” De asemenea, el a promis la podcast că vor fi „mai puține gafe pe viitor”. „Dacă te duci să dărâmi obstacolele, vei da mai multe peste cap”, a spus el. „Dar noi o să dărâmâm toate barierele, la Twitter, și o vom face rapid. Rata mea de eroare și faptul că sunt un fel de șef la Twitter va fi mai mică în timp, dar, la început, vom face mult mai multe greșeli pentru că sunt nou… hei, abia am ajuns aici, omule”.

„Dacă vă uitați la cantitatea reală de îmbunătățiri care s-au produs la Twitter în ceea ce privește costurile care nu sunt nebunești și livrarea de produse care, în general, sunt bune, cred că este grozav – executăm bine și facem lucrurile.”, a conchis Elon Musk