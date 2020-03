3 martie

Elon Musk și-a mai făcut niște dușmani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 3 martie s-au născut Alexander Graham Bell, George Pullman, Şalom Aleihem, Jean Harlow, Diana Barrymore, Zico, Ion Iliescu.

Nimic, nimic, nimic în vechiul „kalendar” în tradiţia dacică şi trei Sfinţi în calendarul creştin: Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Dar, a treia babă! Pe nume Sava, Sâia, Mărţica. Cine îşi alege această babă poate avea noroc cu negustoria, dacă este zi frumoasă.

Elon Musk și-a mai făcut niște dușmani. Vineri, CEO SpaceX, a ținut o mică cuvântare în fața unei săli pline de militari din USAF, câțiva generali, mulți ofițeri și piloți de avioane de vânătoore. În cadrul ”Air Warfare Symposium” care s-a ținut în Orlando, Florida.

EM a susținut că era avioanelor de vânătoare pilotate de oameni a trecut. Și că se aruncă banii pe fereastră, miliarde și miliarde de dolari cu proiectul F-35. Viitorul și prezentul aparține dronelor, a susținut EM. A fost contrat de generalul-locotenet de aviație, John Thompson, care a spus că dronele au o aplicație limitată și că avioanele de vânătoare, de fapt multirol, pilotate de oameni au rolul lor în filosofia militară a aerului.

EM, care nu prea are tact, de fapt nu are deloc, a replicat: “Drone warfare is where the future will be. It’s not that I want the future to be — it’s just, this is what the future will be.” Și că dronele vor fi conduse de la sol, din apartamentul propriu, de niște băieți buni la jocuri, foarte comozi și care nu vor fi KIA dacă drona este interceptată. O să tragă o înjurătură și o să scoată o altă dronă din hangar. Dronele au avantajul că pot face orice acrobație aeriană. Sau schimbări bruște de accelerație și viteză, nu sunt limitate de prezența unui uman la bord. Operatorii nu o să poată fi depistați de inamic niciodată, pentru că fiecare va fi în apartamentul lui de civil, nu la un aeroport, centru informatic, sau o cazrmă. Așa nu se mai pierd piloți bine antrenați și nu se mai produc tragedii sociale, a concluzionat Elon Musk. Generalul de aviație s-a uita lung la el și a spus ”chiar vorbiți serios, o să înlocuiți militarii cu puști buni la jocuri?” Când Elon Musk a coborât de la tribună nimeni nu l-a aplaudat. Domniile voastre ați aplauda pe cineva care vă anunță că o să fiți șomeri? O fi Elon Musk un vizionar, dar tact, politețe și bună creștere nu prea are, am verificat pe propria piele. Poate unde s-a născut bogat și le-a avut pe toate de-a gata. Nu toți miliardarii sunt ca el, de exemplu Warren Buffett este foarte politicos și civilizat cu personalul lui, dar și în general vorbind, iar famila Laura și John Arnold, cei mai misterioși miliardari, sunt chiar prietenoși și apropiați.

Acum vă rog să mă scuzați, am de răspuns la un volum foarte mare de corespondență, corespondența domniilor voastre. O să răspun fiecăruia în parte, cum știu și mă pricep mai bine să ajut pe cineva, să explic una, sau alta, să-i risipesc temerile și să-i dau speranță.

Pentru că, nu-i așa, speranața nu moare niciodată, ca dovadă, iată, mâine este o altă zi!

