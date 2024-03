International Elon Musk crede că SUA au nevoie de un „val roșu” pentru a se salva







Miliardarul sud-african, Elon Musk a fost un critic deschis al lui Joe Biden, deși nu l-a susținut nici pe rivalul acestuia, Donald Trump, conform Business Insider.

"Am votat 100% Dem (Partidul Democrat, n.e.) până acum câțiva ani. Acum, cred că avem nevoie de un val roșu (roșu este culoarea Partidului Republican, rivalii Democraților în alegeri, n.e.) sau America este prăjită", a scris Musk într-o postare pe X, fost Twitter, duminică.

Musk a fost un critic deschis al președintelui Joe Biden și al Partidului Democrat. Musk l-a criticat pe Biden pentru abordarea sa față de criza graniței de sud și i-a acuzat pe democrați că sunt „controlați de sindicate”.

Musk, care a spus că a votat pentru Biden în 2020, a devenit critic față de Biden după ce Tesla a fost exclusă de la summitul președintelui din 2021 privind vehiculele electrice.

Deși Musk nu și-a ascuns dezgustul față de Biden, miliardarul nu l-a susținut încă pe rivalul lui Biden, fostul președinte Donald Trump .

Musk spune clar: nu va dona pentru campania lui Trump

Elon Musk spune că Donald Trump nu a cerut bani când drumurile lor s-au încrucișat în timpul unei întâlniri la micul dejun la casa unui prieten

"Cred că nu aș vota pentru Biden. Nu spun că aș vota pentru Trump", i-a spus Musk moderatorului Andrew Ross Sorkin la The New York Times Dealbook Summit din noiembrie.

Trump l-a întâlnit pe Musk în Florida pe 3 martie, conform unui articol din The New York Times, care a citat surse apropiate de eveniment. The Times a spus că Trump caută noi donatori pentru campania sa.

Musk nu a exclus posibilitatea de a-l susține pe Trump

Elon Musk a confirmat că întâlnirea a avut loc, dar a susținut că nu este un donator Trump.

„Am fost la un mic dejun la un prieten și a venit Donald Trump, asta este”, i-a spus Musk fostei gazde CNN, Don Lemon, într-un interviu difuzat pe 18 martie.

"Nu-i plătesc facturile legale în niciun fel sau formă. Și nu mi-a cerut bani", a spus Musk în interviu. Acestea fiind spuse, Musk nu a exclus posibilitatea ca el să-l susțină pe Trump în 2024.

"Poate, în final, să susțin un candidat. Dar nu știu încă", a spus Musk pentru Lemon. „Vreau să iau o decizie corectă înainte de alegeri și, dacă decid să susțin un candidat, aș explica exact de ce”.