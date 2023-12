Elon Musk acuză presa de dezinformare: Un incident de acum doi ani, asociat cu noul robot umanoid Optimus

Elon Musk a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații, conform cărora, un inginer a fost atacat de un robot. Elon Musk nu este mulțumit de modul în care presa a relatat despre un accident de acum doi ani.

„Este cu adevărat rușinos din partea mass-mediei să scoată la iveală un accident de acum doi ani din cauza unui simplu braț robotizat industrial Kuka (care se găsește în toate fabricile) și să insinueze acum că este din cauza lui Optimus”.

Elon Musk a răspuns unui utilizator X (Twitter) care a distribuit un articol din Daily Mail publicat marți despre un incident vechi. Potrivit publicației, doi martori au declarat că un inginer a fost imobilizat de unul dintre aceștia.

Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023