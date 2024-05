Monden Eliminare neașteptată la Survivor All Stars. Întors din exil, Zanni a mai făcut o victimă







Finalul ediției din 9 mai Survivor All Stars s-a lăsat cu o nouă eliminare. Ștefania Stănilă a părăsit competiția. Întors din exil, Zanni a mai primit o șansă din partea producătorilor și fost introdus într-un alt duel eliminatoriu. Așa se face că Ștefania a pierdut și cea de-a doua șansă de a rămâne în competiție.

Eliminarea neașteptată la Survior All Stars

Fanii vedetei de la Survior All Stars acuză faptul că preferata lor a fost eliminată pe nedrept, de un concurent care nu mai avea ce căuta în concurs. Zanni a fost eliminat în ediția de săptămâna trecută, cu toate acestea producătorii au schimbat regulile în timpul jocului și i-au acordat o nouă șansă.

Înainte de a intra la duel, fostul preferat la cântărețului Alex Velea, Zanni, a dezvăluit fanilor că Ștefania a fost cea care l-a îmbrățișat, iar cu TJ Miles a avut un dialog aprins. La duel, cei doi concurenți au trecut printr-un tunel, pe sun plasă și au recuperat bilele pentru proba finală a competiției.

Zanni a revenit din exil

Zanni a câștigat și a primit dreptul de a se întoarce în trbul Los Bandidos. Flacăra Ștefaniai a fost stinsă după duel, un aspect pe care l-au observat și fanii concursului Survivor All Stars. Ștefania Stănilă a postat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare chiar în timp ce emisiunea era difuzată de Pro TV.

Fosta gimnastă le-a mulumit producătorilor și și-a asigurat fanii că postul de televiziune o va plăti pentru cele 17 săptămâni petrecute în Dominicană.

Survivor All Stars, mult mai dur decât edițiile precedente

„Acum un an Survivor All Stars pentru mine era doar o dorință pe care mi-am pus-o în ultimul consiliu. Din fericire, atunci când îți dorești ceva cu tot sufletul se materializează mai repede decât te aștepți. Anul acesta a fost diferit. Cu siguranță corpul meu nu se aștepta să primească în mai puțin de 12 luni un alt șoc. Însă sufletul a dansat de fericire în momentul în care am primit invitația de a participa la Survivor.

A fost un sezon mult mai dur decât precedentul. Am luptat alături de oameni minunați, alături de care am suferit atât de mult la începutul competiției. Plec împăcată știind că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a mă bucura de experiența unică pe care doar cei norocoși au avut ocazia să o trăiască”, este mesajul notat de Ștefania Stănilă.