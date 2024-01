Elena Ceaușescu – naștere controversată! Care sunt „punctele negre” ale vieții celei ce a ajuns la un moment dat cel mai influent om politic din România comunistă.

Elena Ceaușescu a ajuns în 1979 celebră ca fiind Cabinetul 2 al CC al PCR, deci și al României comuniste. Dar oare care au fost controversele care ar fi planat asupra vieții celei care a semnat ca „academician doctor inginer” și care a fost primvicepreședinte al Consiliului de Miniștri din 1980 până în 22 decembrie 1989, funcție creată pentru ea.

Elena Ceaușescu: de la Lenuța Petrescu, Leana lui Briceag sau Păsărica

Aceea care avea să devină Elena Ceaușescu a văzut lumina zilei la o dată controversată. Dacă data și luna sunt „7 ianuarie”, anul este diferit. Pe certificatul de deces al Elenei Ceaușescu apare data de 7 ianuarie 1916, Petrești, Dâmbovița. Localitatea este cam la 35 km de Târgoviște, locul unde Elena Ceaușescu va muri pe 25 decembrie 1989. Dacă este să facem apel la arhive, un dosar de la CC al PMR,având numărul 653 din 1950, la filele23-27, conține mai multe referiri legate de viața Lenuței Petrescu, devenită din 1947, la 23 decembrie, Elena Ceaușescu.

Aflăm din acel dosar faptul că Lenuța Petrescu provenea dintr-o familie de mijlocași, având 4 hectare de pământ și o prăvălie în casă care vindea obiecte de uz gospodăresc, inclusiv bricege, fapt ce i-a atras porecla tatălui său Nae Petrescu, Nae Briceag, iar Lenuței i s-a spus Leana lui Briceag. Alexandrina, mama Lenuței a fost fată în casă la un boier, fapt ce ar fi dus la aranjarea căsătoriei cu Nae. Se naște o primă controversă.

Cine erau părinții

Era Lenuța fiica lui Nae sau era fiica unui boier din Petrești? Desigur, la dosar, varianta fiică de țăran era mult mai bună. Dosarul de la CC al PMR arată clar că data de naștere este 7 ianuarie 1919. Dar de ce a fost trecută data de 7 ianuarie 1916 pe certificatul de deces? Poate Lenuța Petrescu să fi declarat data 1919 tocmai pentru a nu plana suspiciunea că ar fi fost fiica boierului. Lenuța mai avea un frate mai mare. Gogu, căsătorit cu Adela. La ei doi, ar fi stat Lenuța când a ajuns la București, prin 1936, când conform dosarului ar fi avut 17 ani.

I se mai spunea „Păsărica” atât din motive de pasiune pentru a admira zborul păsărilor din clopotnița bisericii din sat, fapt relatat de preotul din sat, cât și datorită faptului că era curtată de băieți, o legendă povestită chiar de maestrul Gheorghe Zamfir spunând că ar fi fost iubita tatălui acestuia, maestrul fiind din Găești. Maestrul a spus într-un interviu că Ștefan Andrei i-a făcut rost de pașaport pentru că Elena Ceaușescu ar fi dorit să-l termine în dosarul Meditației Transcendentale care a izbucnit la un moment dat în România socialistă.

Lenuța Petrescu, agenta Siguranței? A avut legătură cu ofițerii germani din România?

Perioada 1937-1943 este una destul de plină de necunoscut. Oficial, Lenuța Petrescu a devenit ucenică la Jacqard, fabrică de confecții și țesături a Capitalei interbelice, dusă acolo de Gogu Petrescu. Ar fi fost mai întâi apropiată de Marin, fratele mai mare al lui Ceaușescu. Nicolae și Lenuța se cunosc la manifestarea organizată de Carol II, de 1 mai 1039, pe care propaganda a prezentat-o ca fiind antifascistă deși era tocmai invers, Carol fiind puțin cam corporatist. La Balul din Parcul Veseliei de Armindeni, îl cunoaște pe Nicolae Ceaușescu, ea fiind aleasă Regina Muncii mai ales cu ajutorul cărților poștale cumpărate pe care se scria numele celei alese.

Lenuța Petrescu devine membră a Ajutorului Roșu și, în ilegalitate, nu este deloc arestată, din contră, are libertate de mișcare. Când fratele ei, Gogu Petrescu e arestat la Târgu Jiu alături de viitorul ei soț, merge acolo de mână cu Ion Iliescu, pentru că și Alexandru Iliescu era închis acolo. Are dreptul să se vadă pe furiș, sub nasuș gardienilor cu Nicolae Ceaușescu. Se află, iar Nicolae primește vot de blam din partea organziației, dar Lenuța nu pățește nimic.

Ce se vorbea despre antisemitism

S-a afirmat că Elena Ceaușescu era de un antisemitism feroce. Nu o suporta pe Adela soția evreică a fratelui ei. iar medicul curant al lui Ceaușescu Abraham Schachter va muri în condiții misterioase. În plus, s-a scris că pe Zoe, care era amică bună cu Petre Roman, a luat-o brutal, iar lui Valter Roman i-a permis să îl trimită pe Petre la Toulouse la studii spunând: „îmi ajunge un jidan în familie”. Totuși, cei trei copii ai fratelui ei vor fi iubiți mai mult decât nepoții lui Ceaușescu, care erau și foarte mulți ce-i drept. Este posibil ca după 1940, cât timp Ceaușescu era la închisoare, Lenuța Petrescu să fi avut legături cu agenturile Germaniei naziste în România.

Ușor ușor, în 1944, viitorul ei soț urcă în ierarhie, devine lider al UTC și de atunci sunt nedespărțiți. Apar în public în 30 august 1944, când Ceaușescu vorbește în contextul intrării Armatei Roșii în București.

Lenuța Petrescu devine Elena Ceaușescu: „Nicule, întorc foaia dacă e să spun ce știu!”

Este o enigmă de ce Nicolae a acceptat ascensiunea soției sale legitime din 23 decembrie 1947. După ce e dată afară din MAE ca incompetentă, e trimisă la un curs formal pentru chimiști, la fără frecvență, apoi devine cercetătoare la nou creatul pentru ea ICECHIM. Aici, Securitatea va experimenta proiectele aduse din afară și evident, Elena și le va asuma. Coincidență sau nu, Pacepa, emineța cenușie a spionajului extern, era chimist la origine. În 1964, Elena se înscrie la doctorat, terminat în 1967, în decemnbrie în ciuda opoziției academicianului Nenițescu, o somitate în materie.

Ceaușescu se ferea de multe ori de ea. Pacepa afirmă asta, chiar și secretarul personal al lui Ceaușescu, Constantin Boștină. La un moment dat, circula între oficialii partidului ideea că Elena își șantaja soțul, posibil cu date din perioada detenției sale când Ceaușescu fusese implicat într-un conflict pe bază de relații homsexuale cu un activist evreu de origine care a fost ulterior eliminat din rândurile ilegaliștilor. Nu se știe dacă Elena nu a fost plasată de Siguranță lângă Ceaușescu fiindcă din timp se căuta un succesor pentru Dej, iar Ceaușescu încă din detenție devine un fel de protejat al lui Dej.

Ce s-a întâmplat în 1942

Ușor, ușor, regimul Ceaușescu devine după 1979 un fel de regim carlisto-antonesciano-ceaușist, deși Ceaușescu stătuse în detenție sub Carol II și mareșalul Antonescu. De remarcat, că în aceeași perioadă, Elena Ceaușescu nu face închisoare, iar dosarul din 1950 arată că în 1942, a întrerupt relațiile cu organizația de bază, deși în 1943, putea merge la Ceaușescu fără probleme. I se recunoaște vechimea în partid, nu din 1939 ci abia după 23 august 1944, când e nedezlipită de Ceaușescu, inclusiv când acesta a fost instructor de partid în Dobrogea și Oltenia.

Mai este un amănunt, acel episod cu ilegalistul la care Ceaușescu voia să ajungă în decembrie 1989, la Ulmi, însă Elena spusese că nu mai trăia, deși acela a murit în 1993. Oare ce știa despre ea respectivul? A ținut Elena Ceaușescu la secretul vieții ei până în ultimul moment?