Veste bună pentru români. Salarii mai mari cu 13% şi bonus de prezenţă în valoare de 200 de lei

După şapte săptămâni de grevă, conducerea Electrolux din Satu Mare vine cu o nouă ofertă pe care a înaintat-o marţi preşedintelui sindicatului Samus, Sorin Faur. Acesta a spus că aşteaptă o „decizie înţeleaptă" din partea confederaţiei Cartel Alfa, reunită al Predeal. Un răspuns va fi dat conducerii Electrolux, în cursul zilei de miercuri, 17 aprilie.





Până în prezent, din cei peste 930 de muncitori ai fabricii de maşini de gătit, 250 au au depus sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), reclamând că nu au primit tichetele de masă pe luna anterioară, potrivit dcnews.ro

„Negocierile cu liderii de sindicat şi agrearea unui acord comun au reprezentat de la bun început o prioritate pentru noi, şi dorim să le mulţumim pe această cale pentru că au acceptat invitaţia noastră de a avea o discuţie constructivă despre viitorul angajaţilor Electrolux. Suntem conştienţi de faptul că situaţia în care ne aflăm are un impact negativ asupra bunăstării angajaţilor Electrolux, de aceea, am prezentat astăzi, liderilor sindicali, o nouă propunere financiară: un contract încheiat pe o perioadă de doi ani de zile, ce cuprinde o creştere de aproximativ 12,7% raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie, aplicată pentru fiecare an contractual. Astfel, pentru întreaga perioadă de doi ani de zile, creşterea totală raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie ar fi de 25%. Noua noastră ofertă financiară include o creştere treptată a salariului de bază brut şi un bonus de prezenţă în valoare de 200 de lei, pentru fiecare an. Comparativ cu oferta noastră iniţială, ce prevedea o creştere totală de 11% raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie, pe o perioadă de un an, considerăm că noua noastră ofertă este una substanţială şi că acest pachet salarial este foarte atractiv, ţinând cont de nivelul salarial de pe piaţa locală", precizează managementul companiei.

